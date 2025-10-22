東北季風影響至光復連假後 賈新興：宜蘭及桃園以北山區大雨

東北季風及低氣壓影響，中央氣象署發布豪雨特報，今天台北市山區、新北市山區（汐止五指山、東山）有局部大豪雨或超大豪雨，基隆北海岸、台北市及宜蘭縣地區有局部豪雨或大豪雨，基隆市、新北市及桃園市地區有局部大雨或豪雨，新竹及花蓮地區有局部大雨發生的機率，注意短延時強降雨及強陣風，低窪地區慎防積淹水，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。超大豪雨地區：台北市、新北市。大豪雨地區：宜蘭縣。

北部和東北部的強降雨將持續到什麼時候？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，東北季風影響至下周一，其中宜蘭及桃園以北山區仍有局部較大雨勢發生的機率，新竹以北及宜蘭天氣涼。

天氣趨勢，他說，今天至下周一東北季風影響，明天新竹以北及宜蘭有陣雨，花蓮亦有局部短暫雨，午後南投以南山區亦有局部短暫陣雨。

周五開始就是光復節連續假期，賈新興表示，周五，新竹以北及宜蘭有陣雨，花蓮亦有局部短暫雨，午後南投以南山區及高屏有局部短暫雨。周六至周日，北北基宜有陣雨，桃竹苗山區亦有局部短暫雨，午後各地山區、高屏及花東有局部短暫雨。

他說，下周一，北北基宜花有局部雨，桃園以南山區亦有零星短暫雨，午後高屏亦有局部短暫雨。下周二，宜花有局部短暫雨，午後各地山區及台東亦有零星短暫雨。下周三，北北基宜花有局部短暫雨，午後山區、台東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。下周四，北海岸、基隆及宜花有零星短暫雨，午後各地山區及台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。下周五，午後北北基宜花有局部短暫雨，中南部山區及台東亦有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。