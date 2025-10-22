聽新聞
0:00 / 0:00
平溪線因豪雨今停駛 台鐵：沿線部分仍有土石滑落
台鐵公司表示，受持續強降雨影響，為確保行車安全，平溪線今天暫停列車營運，因沿線部分路段仍有落石及土石滑落情形，將依天候狀況，待確認邊坡穩定及路線安全無虞後再復駛。
停駛期間，台鐵公司已啟動公路接駁措施，協助旅客往返平溪線各站，接駁車停靠站包括瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪及菁桐等站（停靠公車站牌），並採折返方式行駛。
瑞芳站發車時刻為上午8點半、上午10點半、下午2點及4點，如晚上6點後仍有旅客前往平溪線，將再洽客運業者加開接送車。
台鐵表示，旅客可透過台鐵公司官方網站、24小時旅客服務電話（02）21910096、0800765888或就近車站查詢最新列車資訊。請旅客行前多加留意最新運行資訊，造成不便，敬請見諒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言