平溪線因豪雨今停駛 台鐵：沿線部分仍有土石滑落

台鐵公司表示，受持續強降雨影響，為確保行車安全，平溪線今天暫停列車營運，因沿線部分路段仍有落石及土石滑落情形，將依天候狀況，待確認邊坡穩定及路線安全無虞後再復駛。

停駛期間，台鐵公司已啟動公路接駁措施，協助旅客往返平溪線各站，接駁車停靠站包括瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪及菁桐等站（停靠公車站牌），並採折返方式行駛。

瑞芳站發車時刻為上午8點半、上午10點半、下午2點及4點，如晚上6點後仍有旅客前往平溪線，將再洽客運業者加開接送車。

台鐵表示，旅客可透過台鐵公司官方網站、24小時旅客服務電話（02）21910096、0800765888或就近車站查詢最新列車資訊。請旅客行前多加留意最新運行資訊，造成不便，敬請見諒。