日本人三餐吃白飯卻不會得糖尿病？醫揭2原因：比例屬全球中等偏低
日本人三餐吃白米飯，有網友好奇為何不會罹患糖尿病。對此，網紅醫師蒼藍鴿（本名吳其穎）表示，日本人罹患糖尿病的比例屬於全球中等偏低，不過要說日本人不會得確實是誇大了。文章曝光，網友們直呼「真的沒有台灣人胖得這麼誇張」。
蒼藍鴿在Threads指出，許多人疑惑，明明日本人三餐吃白飯，但為何不會罹患糖尿病，他認為說日本人「不會」糖尿病是誇大了，其實日本受飲食西化影響，糖尿病盛行率漸增，但放眼全世界是「中等偏低」的程度。
蒼藍鴿說明台日差異，首先日本人雖然也三餐吃白飯，但並非食用滷肉飯、炒飯、豬油拌飯等高油脂料理，第二則是日本人習慣大量走路運動，讓血糖更穩肌肉功能佳。蒼藍鴿解釋第二型糖尿病主要原因是熱量過剩導致腰圍變粗，而熱量過剩主要是糖及外食脂肪過多，脂肪又常常跟碳水主食混在一起，導致好碳水被汙名化。
文章曝光，網友們紛紛表示，「看看他們賣的便當飯盒大小，台灣賣的是他們三倍大」、「根本問題還是手搖飲，試問哪個國家手搖飲店這麼猖獗的？」、「我去很多有日本人的地方，年紀大的長輩也不少很胖，但真的沒有台灣人胖得這麼誇張」、「要是台灣沒那麼熱我也可以走路、騎腳踏車上班」。
