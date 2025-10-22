秋冬限定美景 阿里山琉璃光夢幻仙境吸引遊客最佳觀賞4處景點
嘉義縣台18線阿里山公路上「隙頂、頂石棹琉璃光」，是秋冬限定美景，每年此時天氣日夜溫差大多變，琉璃光吸引遊客賞景，美景紅到國外；攝影達人曾國根昨晚開車上隙頂，看到國外遊客也來觀賞璀燦夢幻琉璃光美景，驚嘆光影雲霧變化奇幻美景。
曾國根說，「夜黑風高、黎明前夜奔山頭，蜿蜒山路引擎聲嘶吼著，車燈如利劍穿透迷霧，望著那導引光直抵山頂，觀景台雲流淌山谷，黎明遊客相繼出現賞景，遇到外籍遊客，為美麗晨景增添彩度亮點，也讓秋天清晨如詩寫意，台灣歡迎你們。」華燈初上，雲包覆著交錯燈光，形塑琉璃夜色的美，迎接遠方賓客，撫慰著追夢尋美的攝影人。
天冷濃霧天是賞景好時機，曾國根是拍攝琉璃光達人，用鏡頭捕捉夢幻琉璃夜美景，琉璃光通常出現在有雲霧裊繞夜空，燈光透過雲霧折射，產生琉璃般透光色澤。隙頂、頂石棹琉璃光影夜色，讓各地攝影好友，歡聚山頭，熱絡不喧嘩，「景緻美氣氛佳」，感觀享受是景緻，心靈感受是人。
琉璃光10月至隔年3月出現，冷空氣南下，空氣有足夠水氣，會逐漸形成雲霧，燈光透過雲霧折射後，產生像琉璃一樣透光七彩的色澤，賞景地點：頂石棹，隙頂二延平步道，太平雲梯，二尖山。
縣府多年前曾以秋冬限定夢幻美景：隙頂雲瀑、石棹琉璃光「歐洛拉」女神級秘境號召。攝影愛好者選好拍景位置，擺放腳架耐心等候，茶園下方房子會有透光上來，加上雲霧，利用相機慢速快門拍照，民宅燈光、路燈與車燈的燈光，透過雲霧折射後，產生琉璃一般透光色澤，有如人間仙境，讓人著迷。
