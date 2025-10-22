小吃、筊杯作題材 台灣漫畫家作品登比利時漫畫誌

台灣漫畫家以台灣小吃、宗教與生活風格為題材創作漫畫，作品登上漫畫雜誌CARTOGRAFIK並在比利時發售。這本雜誌的編輯表示，透過這些作品讓比利時讀者認識台灣文化，是一件重要的事。

漫畫誌CARTOGRAFIK第0期甫於9月下旬由比利時奧特里克基金會（Maison Autrique）出版，書中收錄多位漫畫家的作品，其中3位漫畫家來自台灣，分別為常勝、吳識鴻與致怡。

奧特里克基金會是比利時推動漫畫結合文物遺產的重要機構，過去基金會旗下出版社曾邀請台灣漫畫家小莊與比利時漫畫家皮尤（Dimitri Piot）合作繪製短篇漫畫「9554km」。

負責CARTOGRAFIK這本雜誌的編輯羅蘭（Alexandra Rolland）接受中央社訪問表示，當時的合作是一個重要契機，「我覺得是兩種文化之間的對話」。於是出版團隊前往台灣，見了許多台灣作者、出版商，並討論了全新的創作計畫。

這次收錄了3位漫畫家的作品，故事融入了大量的台灣元素，包含小吃、街景、日常、廟宇和宗教文化，以及人與寵物的生活等。

羅蘭說，看了這3位漫畫家的作品後，她對於台北的美食留下深刻印象，同時也對於台灣人向神明問事的筊杯儀式感到好奇。藉由故事也感受到台灣人跟寵物之間緊密的情感。

對於這樣的合作，羅蘭認為，讓比利時人藉由作品認識台灣文化，非常有趣而且是很好的對話，「這對我們而言非常重要」。

目前這本雜誌只有法文版本，僅在比利時販售，羅蘭提到，目前正在尋找合作夥伴，希望能將這部作品翻譯成中文並在台灣發行。接下來也希望能在明年以不同的形式，發行正式的第1期。