快訊

沒當兵奪金鐘獎 Cheap：不能一邊說全民國防一邊獎勵閃兵吧？

平溪線因豪雨今仍停駛 台鐵：沿線部分仍有土石滑落

Toro陪他返台！閃兵案 坤達「上銬包手」進警局低頭不發一語

半路殺出低氣壓 已無「風神」共伴 苗栗以北今天持續豪大雨

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
今天受到低壓帶跟東北季風影響，北部、東北部的豪大雨仍持續。記者季相儒／攝影
今天受到低壓帶跟東北季風影響，北部、東北部的豪大雨仍持續。記者季相儒／攝影

中央氣象署發布豪雨特報，東北季風及低氣壓影響，今天台北市山區、新北市山區（汐止五指山、東山）有局部大豪雨或超大豪雨，基隆北海岸、台北市及宜蘭縣地區有局部豪雨或大豪雨，基隆市、新北市及桃園市地區有局部大雨或豪雨，新竹及花蓮地區有局部大雨發生的機率。

超大豪雨：台北市山區、新北市山區。大豪雨：基隆北海岸、台北市、宜蘭縣。豪雨：新北市、桃園市。大雨：新竹縣、花蓮縣。

今天受到低壓帶跟東北季風影響，北部、東北部的豪大雨仍持續，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，截至清晨為止，台北市鞍部的24小時雨量接近600毫米，過去3天的累積雨量已經突破1180毫米，並且持續累積之中。

風神颱風目前位於海南島南方海面，向越南方向緩慢移動，廖于霆表示，對台灣來講，共伴效應已經消失。取而代之的是台灣東方近海的低氣壓，這個低氣壓逐漸朝南南西方移動，東北季風配合這個低壓的水氣，使得今天在苗栗以北持續有豪大雨。

廖于霆表示，尤其是台北山區，新北山區，宜蘭山區累積雨量預期仍相當可觀。另外台灣沿海有長浪發生，千萬不要去山區跟海邊活動。

「因為半路殺出這個低氣壓，使得強降雨要減緩的時間會往後延」，廖于霆表示，預估明天到周五，北部、東北部雨勢略緩，但仍有大雨到豪雨，周六到周日台灣附近水氣較明顯減少，但在迎風面的台北山區，新北山區，宜蘭山區仍有大雨等級降雨發生機會。

氣溫方面，廖于霆表示，未來1周受到北方冷高壓影響，各地氣溫都偏涼。北部東北部氣溫21至25度，中南部23至31度，中南部22至29度，留意多添加衣物。

雖然北部、東部連日降雨，廖于霆表示，但在中南部這幾天天氣甚至一直到下周相對不錯，多雲偶可見到陽光，早晚稍涼，白天舒適。若光復節連假想要有好天氣，可以往中南部走走。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

豪雨

延伸閱讀

第3類共伴雨型 鄭明典指它加強北部迎風面地形雨 持續雨勢可觀

山區續降雨 北市文山區邊坡滑落疏散11戶31人

雨下不停！ 7縣市大雨特報 台北市「紫爆」、基隆北海岸及宜蘭留意大豪雨

風神颱風共伴效應 淡水區公所防災應變中心啟動

相關新聞

海鷗颱風將生成？ 鄭明典：小低壓環流中心整合了 若達1條件恐成颱

東北部海面的低氣壓向南緩慢移動，受這個低氣壓和東北季風雙重影響，中央氣象署持續發布豪雨特報。前中央氣象局長鄭明典今天在臉...

半路殺出低氣壓 已無「風神」共伴 苗栗以北今天持續豪大雨

中央氣象署發布豪雨特報，東北季風及低氣壓影響，今天台北市山區、新北市山區（汐止五指山、東山）有局部大豪雨或超大豪雨，基隆...

低氣壓+東北季風挾水氣 雨彈轟炸7縣市 雙北山區超大豪雨

東北季風及低氣壓影響，中央氣象署發布豪雨特報，今天台北市山區、新北市山區（汐止五指山、東山）有局部大豪雨或超大豪雨，基隆...

平溪線因豪雨今停駛 台鐵：沿線部分仍有土石滑落

台鐵公司表示，受持續強降雨影響，為確保行車安全，平溪線今天暫停列車營運，因沿線部分路段仍有落石及土石滑落情形，將依天候狀...

出國旅遊注意！日本簽證費大漲...台灣免簽「這費用」也要付 調漲金額、上路時間曝光

日本旅遊注意！為反映行政成本上升並與歐美接軌…

東北季風影響至光復連假後 賈新興：宜蘭及桃園以北山區大雨

東北季風及低氣壓影響，中央氣象署發布豪雨特報，今天台北市山區、新北市山區（汐止五指山、東山）有局部大豪雨或超大豪雨，基隆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。