半路殺出低氣壓 已無「風神」共伴 苗栗以北今天持續豪大雨

中央氣象署發布豪雨特報，東北季風及低氣壓影響，今天台北市山區、新北市山區（汐止五指山、東山）有局部大豪雨或超大豪雨，基隆北海岸、台北市及宜蘭縣地區有局部豪雨或大豪雨，基隆市、新北市及桃園市地區有局部大雨或豪雨，新竹及花蓮地區有局部大雨發生的機率。

超大豪雨：台北市山區、新北市山區。大豪雨：基隆北海岸、台北市、宜蘭縣。豪雨：新北市、桃園市。大雨：新竹縣、花蓮縣。

今天受到低壓帶跟東北季風影響，北部、東北部的豪大雨仍持續，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，截至清晨為止，台北市鞍部的24小時雨量接近600毫米，過去3天的累積雨量已經突破1180毫米，並且持續累積之中。

風神颱風目前位於海南島南方海面，向越南方向緩慢移動，廖于霆表示，對台灣來講，共伴效應已經消失。取而代之的是台灣東方近海的低氣壓，這個低氣壓逐漸朝南南西方移動，東北季風配合這個低壓的水氣，使得今天在苗栗以北持續有豪大雨。

廖于霆表示，尤其是台北山區，新北山區，宜蘭山區累積雨量預期仍相當可觀。另外台灣沿海有長浪發生，千萬不要去山區跟海邊活動。

「因為半路殺出這個低氣壓，使得強降雨要減緩的時間會往後延」，廖于霆表示，預估明天到周五，北部、東北部雨勢略緩，但仍有大雨到豪雨，周六到周日台灣附近水氣較明顯減少，但在迎風面的台北山區，新北山區，宜蘭山區仍有大雨等級降雨發生機會。

氣溫方面，廖于霆表示，未來1周受到北方冷高壓影響，各地氣溫都偏涼。北部東北部氣溫21至25度，中南部23至31度，中南部22至29度，留意多添加衣物。

雖然北部、東部連日降雨，廖于霆表示，但在中南部這幾天天氣甚至一直到下周相對不錯，多雲偶可見到陽光，早晚稍涼，白天舒適。若光復節連假想要有好天氣，可以往中南部走走。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。