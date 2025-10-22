快訊

雙普二會恐破局？ 川普：我不想浪費時間

回來了！坤達涉逃兵今晨返台 「未上銬」帶回永和分局協助調查

第3類共伴雨型 鄭明典指它加強北部迎風面地形雨 持續雨勢可觀

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
第三類雨型和衛星雲圖的比對。圖／取自鄭明典臉書
第三類雨型和衛星雲圖的比對。圖／取自鄭明典臉書

東北季風及低氣壓影響，中央氣象署發布豪雨特報，台北市山區、新北市山區（汐止五指山）有局部大豪雨或超大豪雨，基隆北海岸及宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，基隆市、台北市、新北市地區及桃園市山區有局部大雨或豪雨，桃園、新竹及花蓮地區有局部大雨發生的機率。

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出「第三類共伴雨型」和衛星雲圖的比對。「相似度還滿高的」，他表示，前中央氣象局科技中心顧問王時鼎定義了3類共伴雨型，示意圖中的颱風往東北移動，是因為高層使流主導。現在的「小低壓」太弱，低層駛流是往南南西方向。

鄭明典表示，低壓在台灣東方略偏北海面，氣壓型態加強台灣北部迎風面的地形雨，雨勢不特別大，但是持續的雨勢也會帶來可觀的累積雨量。試算一下，時雨量15毫米應該不算大，但是持續24小時就變成360毫米，就是大豪雨等級了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

豪雨 氣象局

延伸閱讀

共伴效應發威 鄭明典：今晨有感降溫 累積雨量仍顯著

北部雨很大！鄭明典：我家在紅色區塊內

哈隆結構很像「颱風符號」 鄭明典：大約是中颱上限或強颱下限

今年已21個颱風大多走這路徑 鄭明典曝麥德姆對台影響

相關新聞

低氣壓+東北季風挾水氣 雨彈轟炸7縣市 雙北山區超大豪雨

東北季風及低氣壓影響，中央氣象署發布豪雨特報，今天台北市山區、新北市山區（汐止五指山、東山）有局部大豪雨或超大豪雨，基隆...

三班護病比獎金 醫院拿來修天花板

衛福部今年三月實施三班護病比，六月發放五點四七億達標獎金，但台灣護理產業工會發現，部分醫院將這筆獎金拿來「修補天花板、購...

陸製吸管溶出超標 邊境檢驗450公斤銷毀

手搖飲料塑膠吸管恐暗藏危機，衛福部食藥署昨公布邊境不合格品項，知名連鎖手搖飲店「麻古茶坊」自中國大陸進口一批吸管，於溶出...

出國旅遊注意！日本簽證費大漲...台灣免簽「這費用」也要付 調漲金額、上路時間曝光

日本旅遊注意！為反映行政成本上升並與歐美接軌…

醫奉獎個人獎之4／陳明珠來自菲律賓扎根恆春 投身偏鄉洗腎照看診

屏東恆春基督教醫院醫師陳明珠，她是菲律賓華僑，是駐守恆春最久的婦產科醫師，在台灣行醫34年，最艱難的時期，只剩她一人撐起...

臥底偵查法草案一躺22年 保障臥底或線民為何這麼難

陳豐盛案雖落幕，社會各界對於臥底偵查、線民制度仍熱烈討論。政府早在1996年在修訂組織犯罪條例時就擬將臥底偵查法制化，2003年行政院也將「臥底偵查法」草案送進立法院審議，但始終因爭議過大而作罷。資深刑警感嘆，無論是派警察打入犯罪集團「臥底」，還是從犯罪集團拉出線民協助偵辦，目前皆缺乏法律上的保障。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。