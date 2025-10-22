第3類共伴雨型 鄭明典指它加強北部迎風面地形雨 持續雨勢可觀
東北季風及低氣壓影響，中央氣象署發布豪雨特報，台北市山區、新北市山區（汐止五指山）有局部大豪雨或超大豪雨，基隆北海岸及宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，基隆市、台北市、新北市地區及桃園市山區有局部大雨或豪雨，桃園、新竹及花蓮地區有局部大雨發生的機率。
前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出「第三類共伴雨型」和衛星雲圖的比對。「相似度還滿高的」，他表示，前中央氣象局科技中心顧問王時鼎定義了3類共伴雨型，示意圖中的颱風往東北移動，是因為高層使流主導。現在的「小低壓」太弱，低層駛流是往南南西方向。
鄭明典表示，低壓在台灣東方略偏北海面，氣壓型態加強台灣北部迎風面的地形雨，雨勢不特別大，但是持續的雨勢也會帶來可觀的累積雨量。試算一下，時雨量15毫米應該不算大，但是持續24小時就變成360毫米，就是大豪雨等級了。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言