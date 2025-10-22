第3類共伴雨型 鄭明典指它加強北部迎風面地形雨 持續雨勢可觀

東北季風及低氣壓影響，中央氣象署發布豪雨特報，台北市山區、新北市山區（汐止五指山）有局部大豪雨或超大豪雨，基隆北海岸及宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，基隆市、台北市、新北市地區及桃園市山區有局部大雨或豪雨，桃園、新竹及花蓮地區有局部大雨發生的機率。

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出「第三類共伴雨型」和衛星雲圖的比對。「相似度還滿高的」，他表示，前中央氣象局科技中心顧問王時鼎定義了3類共伴雨型，示意圖中的颱風往東北移動，是因為高層使流主導。現在的「小低壓」太弱，低層駛流是往南南西方向。

鄭明典表示，低壓在台灣東方略偏北海面，氣壓型態加強台灣北部迎風面的地形雨，雨勢不特別大，但是持續的雨勢也會帶來可觀的累積雨量。試算一下，時雨量15毫米應該不算大，但是持續24小時就變成360毫米，就是大豪雨等級了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。