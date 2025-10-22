快訊

雙普二會恐破局？ 川普：我不想浪費時間

回來了！坤達涉逃兵今晨返台 「未上銬」帶回永和分局協助調查

聽新聞
0:00 / 0:00

最新24小時雨量預測 今天「4縣市山區」達停班停課標準

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
24小時累積雨量預測。圖／取自中央氣象署網站
24小時累積雨量預測。圖／取自中央氣象署網站

東北季風及低氣壓持續影響，中央氣象署今天清晨4時發布最新各地區24小時雨量預測，今天上午8時至明天上午8時，有4縣市山區24小時雨量達停止上班、上課標準。是否停班課，仍由各縣市政府決定。

達標地區包括台北市山區、新北市山區、桃園市山區、宜蘭縣山區。其中，雙北市山區24小時雨量上看400毫米，宜蘭縣山區也有450毫米，桃園市山區可達250毫米。

中央氣象署氣象預報中心資深預報員官欣平今天表示，停班停課標準並非氣象署可以做決定，氣象署目前提供的資訊包含未來大豪雨和超大豪雨區域，以及24小時雨量推論部分，至於雨量是否會影響上下班，是縣市政府對於雨量報告會有自己的決策。

今天停止上班上課情形：

台北市：台北復臨美國學校、士林區平等國小、士林區陽明山國小、湖田實驗國小、溪山實驗國小。

宜蘭縣：大同鄉四季國小、大同鄉四季國民小學（茂安分班）國小、大同鄉四季國民小學英士分校國小、大同鄉南山國小、頭城鎮大里里、合興里（含大溪國小）、蘇澳鎮永春里、永樂里。

花蓮縣：秀林鄉大天祥地區（太魯閣口、布洛灣、天祥、西寶、洛韶、關原）、秀林鄉崇德村第13鄰部分地區（指經鄉公所通知的撤離戶）、秀林鄉富世村第12鄰部分地區（指經鄉公所通知的撤離戶）、秀林鄉富世村第1鄰部分家戶（指經鄉公所通知的可樂社區撤離戶）、秀林鄉富世村第9鄰（指經鄉公所通知的民樂社區撤離戶）。

東北季風及低氣壓持續影響，有4縣市山區24小時雨量達停止上班、上課標準。是否停班課，仍由各縣市政府決定。圖／AI生成
東北季風及低氣壓持續影響，有4縣市山區24小時雨量達停止上班、上課標準。是否停班課，仍由各縣市政府決定。圖／AI生成

雨量 氣象署

延伸閱讀

低氣壓+東北季風雙重影響 氣象署示警「北北基宜」今防範長時間強降雨

山區續降雨 北市文山區邊坡滑落疏散11戶31人

花蓮燕子口堰塞湖危機未解 秀林鄉5地區明天停班停課

宜蘭明天正常上班上課 蘇澳鎮2里及大同鄉2校停班停課

相關新聞

低氣壓+東北季風挾水氣 雨彈轟炸7縣市 雙北山區超大豪雨

東北季風及低氣壓影響，中央氣象署發布豪雨特報，今天台北市山區、新北市山區（汐止五指山、東山）有局部大豪雨或超大豪雨，基隆...

三班護病比獎金 醫院拿來修天花板

衛福部今年三月實施三班護病比，六月發放五點四七億達標獎金，但台灣護理產業工會發現，部分醫院將這筆獎金拿來「修補天花板、購...

陸製吸管溶出超標 邊境檢驗450公斤銷毀

手搖飲料塑膠吸管恐暗藏危機，衛福部食藥署昨公布邊境不合格品項，知名連鎖手搖飲店「麻古茶坊」自中國大陸進口一批吸管，於溶出...

出國旅遊注意！日本簽證費大漲...台灣免簽「這費用」也要付 調漲金額、上路時間曝光

日本旅遊注意！為反映行政成本上升並與歐美接軌…

醫奉獎個人獎之4／陳明珠來自菲律賓扎根恆春 投身偏鄉洗腎照看診

屏東恆春基督教醫院醫師陳明珠，她是菲律賓華僑，是駐守恆春最久的婦產科醫師，在台灣行醫34年，最艱難的時期，只剩她一人撐起...

臥底偵查法草案一躺22年 保障臥底或線民為何這麼難

陳豐盛案雖落幕，社會各界對於臥底偵查、線民制度仍熱烈討論。政府早在1996年在修訂組織犯罪條例時就擬將臥底偵查法制化，2003年行政院也將「臥底偵查法」草案送進立法院審議，但始終因爭議過大而作罷。資深刑警感嘆，無論是派警察打入犯罪集團「臥底」，還是從犯罪集團拉出線民協助偵辦，目前皆缺乏法律上的保障。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。