最新24小時雨量預測 今天「4縣市山區」達停班停課標準

東北季風及低氣壓持續影響，中央氣象署今天清晨4時發布最新各地區24小時雨量預測，今天上午8時至明天上午8時，有4縣市山區24小時雨量達停止上班、上課標準。是否停班課，仍由各縣市政府決定。

達標地區包括台北市山區、新北市山區、桃園市山區、宜蘭縣山區。其中，雙北市山區24小時雨量上看400毫米，宜蘭縣山區也有450毫米，桃園市山區可達250毫米。

中央氣象署氣象預報中心資深預報員官欣平今天表示，停班停課標準並非氣象署可以做決定，氣象署目前提供的資訊包含未來大豪雨和超大豪雨區域，以及24小時雨量推論部分，至於雨量是否會影響上下班，是縣市政府對於雨量報告會有自己的決策。

今天停止上班上課情形：

台北市：台北復臨美國學校、士林區平等國小、士林區陽明山國小、湖田實驗國小、溪山實驗國小。

宜蘭縣：大同鄉四季國小、大同鄉四季國民小學（茂安分班）國小、大同鄉四季國民小學英士分校國小、大同鄉南山國小、頭城鎮大里里、合興里（含大溪國小）、蘇澳鎮永春里、永樂里。