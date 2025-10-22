低氣壓+東北季風雙重影響 氣象署示警「北北基宜」今防範長時間強降雨

東北季風及低氣壓影響，中央氣象署發布豪雨特報，台北市山區、新北市山區（汐止五指山）有局部大豪雨或超大豪雨，基隆北海岸及宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，基隆市、台北市、新北市地區及桃園市山區有局部大雨或豪雨，桃園、新竹及花蓮地區有局部大雨發生的機率。

超大豪雨：台北市山區、新北市山區。大豪雨：基隆北海岸、宜蘭縣。豪雨：台北市、新北市、桃園市山區。大雨：桃園市、新竹縣、花蓮縣。

中央氣象署表示，今天台灣東方至石垣島南方海面有一低氣壓，其環流與東北季風於台灣北部及東部近海一帶輻合，雲系發展旺盛，北部及東北部迎風面持續因對流移入及地形影響，出現顯著降雨。

今天至清晨5時最大時雨量出現在台北市鞍部35毫米，最大的3小時雨量在台北市陽明山86毫米。

由於台灣持續受低氣壓及東北季風雙重影響，水氣偏多並持續移入，隨台灣東方海面低壓逐漸南移，今天白天起宜蘭山區雨勢將逐漸增大，花蓮地區降雨機率亦逐漸增加。

今天迎風面基隆北海岸、雙北山區及宜蘭地區應防範長時間強降雨，易有局部豪雨等級以上降雨發生；桃園有局部大雨或豪雨發生的機率，竹苗、花蓮地區有局部大雨發生的機率，中南部山區及台東、馬祖亦有局部短暫陣雨。

連日降雨，北部、東北部山區需留意土石鬆軟、地滑、崩塌、落石、土石流及溪水暴漲，應避免前往山區活動，低窪處慎防積淹水。

東北季風影響，沿海空曠地區及各離島留意較強陣風，尤其新竹至雲林、恆春半島及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島有11級左右強陣風。

台灣各沿海（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，尤其今天至明天基隆北海岸、中部以北及澎湖沿海有5至6米以上浪高，避免前往海邊活動。