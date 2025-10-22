聽新聞
0:00 / 0:00
陽明山累積雨量破千 北東持續暴雨跟它有關 雨帶往南擴展趨勢
根據中央氣象署資料，過去3天（20日0時至22日5時）累積最大雨量前3名依序是台北市鞍部1171.0毫米、新北市五指山946.0毫米、宜蘭縣大溪國小616.5毫米。
氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，過去這兩天受共伴效應，陽明山山區迎風面擎天崗、鞍部等雨量都已破千。而未來兩天，仍受到低壓擾動和東北季風影響，桃園以北、宜蘭、北花蓮，還是容易出現豪大雨。
目前在台灣東邊近海有低壓擾動97W，「觀氣象看天氣」表示，97W正不斷為東、北部沿海輸送水氣，再加上偏強的東北季風，讓北部、東半部在周五前，都還是偏濕涼、不太穩定的天氣。
「觀氣象看天氣」表示，根據路徑預測，97W未來幾天會慢慢往南移，預估明天會進入巴士海峽。不過，它的發展跟路徑變數都還滿大的。日本與那國島已經觀測到每秒15公尺的風力，看起來有發展成熱帶低壓的潛力。
從氣象署最新的定量降水預測來看，隨著97W南移，雨帶也有往南擴展的趨勢，「觀氣象看天氣」表示，使得接下來南花蓮及台東沿岸也可能會有雨。
不過，「觀氣象看天氣」表示，由於其外圍的東北風還是很強，新北山區、台北山區、宜蘭山區，這幾個地方仍有機會出現較持續且明顯雨勢，「在預測圖上呈現紅紫色一片」，要持續留意。
至於明天至周五的雨減弱狀況明不明顯？「觀氣象看天氣」表示，就要看97W接下來的發展跟移動了。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言