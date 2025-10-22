東北季風挾水氣又降溫 雙北超大豪雨、基宜大豪雨 影響至光復節連假後

東北季風及低氣壓影響，中央氣象署發布豪雨特報，今天台北市山區、新北市山區（汐止五指山）有局部大豪雨或超大豪雨，基隆北海岸及宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，基隆市、台北市、新北市地區及桃園市山區有局部大雨或豪雨，桃園、新竹及花蓮地區有局部大雨發生的機率。

氣象署表示，注意短延時強降雨及強陣風，低窪地區慎防積淹水，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。超大豪雨地區：台北市、新北市。大豪雨地區：基隆市、宜蘭縣。

今天桃園以北及宜蘭整天都有陣雨或雷雨，雨勢明顯有局部大雨或豪雨發生的機率，氣象署表示，尤其基隆北海岸、新北市東側平地、大台北山區及宜蘭山區應防範長時間強降雨，易有局部豪雨等級以上降雨發生。竹苗、花東地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其中竹苗、花蓮地區有局部大雨發生的機率。至於中南部平地為多雲的天氣。

溫度方面，北部及東北部整天濕涼，氣溫介於22至25度間，其他地區早晚也偏涼，低溫23至25度，白天高溫約28至32度。澎湖陰天，氣溫24至26度，金門陰天，氣溫20至24度，馬祖陰短暫陣雨，氣溫19至23度。

氣象署發布長浪即時訊息，今天各地（含蘭嶼、綠島）沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，目前新北（彭佳嶼、富貴角、台北港、龍洞）、宜蘭（蘇澳）及台東（台東、成功）已觀測到3至7.5米的浪高。

周五開始光復節連續假期，氣象署表示，明天、周五東北季風影響，中部以北及東北部天氣稍涼，水氣偏多，基隆北海岸、東北部地區及新竹以北山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北及東部地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，竹苗、東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

周六東北季風稍減弱，北部及東北部天氣仍涼，中部氣溫回升；整體降雨趨緩，主要雨區為基隆北海岸、東北部地區及北部、東部山區雨勢仍持續，且有局部大雨發生的機率，北部、花東地區、恆春半島及中南部山區亦有局部降雨機率，而其他地區為多雲。

周日東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚稍涼；迎風面降雨增，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，北部、花東地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

下周一、下周二東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後山區有零星短暫陣雨。

下周三至下周五東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

周六前中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率。

本周海面風強浪大，特別是台灣北部海面及台灣海峽，周五前易有10至11級強陣風及3至6米巨浪，海邊活動、海上航行務必注意安全或暫時避免前往海邊及海上活動。