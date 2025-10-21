當鼎泰豐遇到「晚餐殺手」楊紀華拍片教員工應對奧客與性騷擾

台灣「鼎泰豐」小籠包享譽全球。台北榮總大師講堂今邀請鼎泰豐董事長楊紀華，以「以人為本」為題進行分享。楊紀華透露，當同仁遇到不理性的客人，甚至是性騷擾時，他特別託公關部拍攝影片，教導員工如何應對。

楊紀華說，有一次新人聚會，有同仁分享之前在火鍋店服務時遇到「西瓜哥」的故事，火鍋店餐後提供水果，包括西瓜、芭樂等，一名客人只喜歡吃西瓜，詢問可不可以把水果都換成西瓜？店長同意了。之後同一位客人又到店裡用餐，客人的太太說，她先生喜歡吃西瓜，但不喜歡咬，可不可以把西瓜打成西瓜汁？店長又同意了，把西瓜打成西瓜汁。

有一天，這位「西瓜哥」比較晚來用餐，大概晚上8點多，而且吃到一半就睡著了。直到9點，服務生請「西瓜哥」的太太叫他起來吃飯，因為要打烊了。但太太居然說，她的先生不喜歡在睡覺的時候被打擾。店員也不敢反應，直到這件事被公司督導知道了，找上西瓜哥，表達日後再這樣將拒絕提供服務。

楊紀華說，類似的情形也曾發生在鼎泰豐復興店，一位客人常在接近打烊時，前來領取號碼牌，打烊後繼續在店裡用餐。店裡請客人先埋單，他不願意，一定要吃完才埋單。但店裡並未把這種狀況提出來，直到他看到洗碗阿姨的工作日誌，說「晚餐殺手」來用餐，讓她必須等到晚上11點半才把最後的餐具洗出來。

楊紀華親自瞭解，並向同仁說，要讓客人知道，如果吃完才埋單，可能會拒絕他前來用餐。後來這位客人沒有再來了，公司也記錄下來通報所有分店。他對同仁說，服務客人時，遇到困擾一定要讓公司知道；前幾年碰到一個無聊的男性搭訕同仁，他請公關部拍攝影片，教導同仁如何應對。

鼎泰豐的影片教導同仁，遇到客人騷擾時，先不要緊張，可以假裝有其他事情需要處理，或是比手勢向周邊同仁示意求救，同區同仁看到後請立即前往幫忙並回報，也可以押機收音求救，讓主管聽見無線電了解狀況，情況嚴重時，請主管出面處理。