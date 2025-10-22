減重手術涉過度醫療 宋天洲遭停業4個月

高雄義大大昌醫院副院長宋天洲為31歲女子執行腹腔鏡胃袖狀切除術後，家屬指控出現嚴重併發症，患者營養不良引發腦病變，體重只剩37公斤，生活無法自理，經醫師懲戒委員會審查後認定屬非醫療必要過度治療，決議本月27日起停業4個月。全案已移送地檢署偵辦。

宋天洲表示，手術是依醫學專業判斷與病人需要，並無疏失，該女術後並未出現併發症，數月後突然進食狀況變差，核磁共振檢查並無異常，將交由司法釐清，他也會提出申覆。

女患者家屬昨指控，患者術前BMI約24.3，僅過重，今年4月由宋天洲在高雄博田醫院動手術，患者出院後出現極度疲倦、腹脹、進食困難等情形，最終昏迷送醫，經他家醫院診斷為減重手術後併發營養不良，疑罹患缺乏維他命B1腦部病變的韋尼克氏症，生活無法自理，也難進行重建手術，家屬已提告。

衛生局指出，調閱博田國際醫院、義大大昌醫院病歷，宋曾對多名未達國內外減重手術適應症標準的病患動刀，且在未完成評估下為未成年個案執行手術，涉過度醫療、違背醫學倫理及業務上不當行為，經醫師懲戒委員會會議，決議停業4個月處分，並移送地檢署偵辦。

另外，宋未報備支援醫療即在博田國際醫院執業等，共裁罰15萬元。