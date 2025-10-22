聽新聞
減重手術涉過度醫療 宋天洲遭停業4個月

聯合報／ 記者郭韋綺廖靜清／連線報導

高雄義大大昌醫院副院長宋天洲為31歲女子執行腹腔鏡胃袖狀切除術後，家屬指控出現嚴重併發症，患者營養不良引發腦病變，體重只剩37公斤，生活無法自理，經醫師懲戒委員會審查後認定屬非醫療必要過度治療，決議本月27日起停業4個月。全案已移送地檢署偵辦。

宋天洲表示，手術是依醫學專業判斷與病人需要，並無疏失，該女術後並未出現併發症，數月後突然進食狀況變差，核磁共振檢查並無異常，將交由司法釐清，他也會提出申覆。

女患者家屬昨指控，患者術前BMI約24.3，僅過重，今年4月由宋天洲在高雄博田醫院動手術，患者出院後出現極度疲倦、腹脹、進食困難等情形，最終昏迷送醫，經他家醫院診斷為減重手術後併發營養不良，疑罹患缺乏維他命B1腦部病變的韋尼克氏症，生活無法自理，也難進行重建手術，家屬已提告。

衛生局指出，調閱博田國際醫院、義大大昌醫院病歷，宋曾對多名未達國內外減重手術適應症標準的病患動刀，且在未完成評估下為未成年個案執行手術，涉過度醫療、違背醫學倫理及業務上不當行為，經醫師懲戒委員會會議，決議停業4個月處分，並移送地檢署偵辦。

另外，宋未報備支援醫療即在博田國際醫院執業等，共裁罰15萬元。

手術 患者 減重 體重 BMI 維他命

醫奉獎個人獎之4／陳明珠來自菲律賓扎根恆春 投身偏鄉洗腎照看診

屏東恆春基督教醫院醫師陳明珠，她是菲律賓華僑，是駐守恆春最久的婦產科醫師，在台灣行醫34年，最艱難的時期，只剩她一人撐起...

拆主動脈弓部瘤 新法免割脖子

「主動脈弓部瘤」被視為體內不定時炸彈，一旦破裂即危及生命。台北榮總引進「客製化胸主動脈開窗支架」，依患者主動脈態樣量身訂...

健康你我他／空盒空罐再利用 選有機菜助減碳

家裡很多什物，像紙盒與紙袋、塑膠盒和空瓶袋、包裝紙、防撞氣泡膜等，若經他人處理，可能隨手就棄置垃圾桶或回收箱。但我在丟之...

陸製吸管溶出超標 邊境檢驗450公斤銷毀

手搖飲料塑膠吸管恐暗藏危機，衛福部食藥署昨公布邊境不合格品項，知名連鎖手搖飲店「麻古茶坊」自中國大陸進口一批吸管，於溶出...

台裔陸逸軒 蕭邦鋼琴大賽首獎

第十九屆國際蕭邦鋼琴大賽結果於波蘭時間廿一日凌晨出爐，由廿七歲的美國台裔鋼琴家陸逸軒（Eric Lu）拿下首獎。陸逸軒的...

