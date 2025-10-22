陸製吸管溶出超標 邊境檢驗450公斤銷毀

手搖飲料塑膠吸管恐暗藏危機，衛福部食藥署昨公布邊境不合格品項，知名連鎖手搖飲店「麻古茶坊」自中國大陸進口一批吸管，於溶出試驗超標，450公斤須退運或銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，這批吸管若用在酸性飲料，可能溶出殘渣，危害健康。

麻古茶坊表示，這批吸管已於邊境檢驗階段全數銷毀，並未進入國內任何通路使用，也與門市目前使用的吸管為不同來源，請消費者安心。

食藥署邊境抽驗這批從大陸輸入的吸管，以攝氏4度醋酸於攝氏9度放置30分鐘的「溶出試驗」，結果檢出蒸發殘渣49ppm。依規定，以聚丙烯為合成原料塑膠類，蒸發殘渣合格標準為30ppm以下。劉芳銘表示，此為該公司6個月內首次不合格，將調升抽驗比率2至5成。

劉芳銘指出，食品容器具製造過程中，若材料未完全融合，使用溶出試驗測試時，即會出現殘渣，本次試驗以醋酸模擬可能的飲食情境，發現溶出殘渣量超標，表示吸管若碰到飲料中酸性成分，可能產生殘渣，讓民眾喝下肚。

長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈說，吸管等一次性餐具於接觸食品後多少都會產生塑化劑、塑膠微粒等溶出風險，對人體傷害深遠，建議改用非一次性產品。

長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海說，不論國內製造、國外輸入吸管產品都需接受溶出試驗檢測，藉此模擬生活使用場景，檢視產品品質，溶出殘渣代表品質不好，雖未必能直接與健康疑慮畫上等號，仍建議民眾使用塑膠吸管時，盡可能避免用在高溫飲料。再者，減少使用塑膠吸管，也能為環保盡一分心力。

長期以來，譚敦慈始終反對使用一次性餐具，她表示，塑膠製品接觸食物後，易融出塑化劑或塑膠微粒，以吸管為例，接觸酸性飲料或含有油脂的熱奶茶，就可能溶解出有毒物質。她建議「以口就杯」直接喝飲料，或自備不鏽鋼、玻璃等材質吸管。

除了吸管，許多手搖飲杯具也是塑膠製成，譚敦慈建議，民眾自備不鏽鋼杯替代，且選用品質較為精良的「304不鏽鋼」材質。購買飲料後不宜久放，尤其是含蛋白質、含糖飲料，更需盡快喝完，因處於7至60度溫度環境，易滋生細菌。

除了這批吸管，不合格產品還包括塞席爾冷凍馬加鯊、印尼魚餅等，分別被驗出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。另有3批食品業者從法國及瑞士輸入的「乾酪」，檢出大腸桿菌不合格。