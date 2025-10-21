女控醫美減重過度醫療 醫師指「住院還吃麥當勞」 家屬駁：斷章取義

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
31歲女子減重手術後疑似出現併發症，腹痛、腹瀉、嘔吐，只能喝流質補充營養。圖／家屬提供
31歲女子減重手術後疑似出現併發症，腹痛、腹瀉、嘔吐，只能喝流質補充營養。圖／家屬提供

醫美減重又爆爭議，高雄宋姓減重名醫4月底為一名31歲、BMI僅24女子執行腹腔鏡胃袖狀切除術，術後患者卻疑出現嚴重併發症，嘔吐、腹瀉營養不良，甚至引發腦病變，遭控過度醫療並提告。事後宋醫受訪說病患「住院還吃麥當勞」，讓家屬氣炸，還原來龍去脈。

病患姊姊表示，妹妹身高149公分、體重54公斤，屬於過重還不到肥胖，宋姓醫師卻仍決定做胃袖狀切除術，4月28日在高雄博田醫院接受減重手術，術後腹瀉、嘔吐、進食狀況不佳，術後體重從54公斤降至37公斤，一吃就腹瀉，只能喝流質補充營養。

姊姊說，因術後常腹痛、嘔吐，多天未進食，6月底送急診時，就有醫師懷疑是術後併發症，7月轉到大醫院被診斷缺乏維他命B1，疑似罹患腦部病變的韋尼克氏症，為改善進食，接受內視鏡氣球擴張術，在胃部開口撐開1.8公分後，必須吃固體食物、訓練咀嚼功能，才下樓到醫院美食街點了一份麥當勞兒童餐，妹妹只吃了兩口雞塊，再也吃不下。

她氣憤說，宋醫師詢問妹妹狀況，所以便告知正在練習進食，妹妹腦病變退化到像小孩子，只知道麥當勞，沒想到被斷章取義。

宋姓醫師指出，女子住院期間可以吃得下麥當勞，代表不是吃不下，只是吃比較少，他強調這不是醫療疏失，女子術後沒有併發症、沒阻塞問題或住進加護病房紀錄，也向家屬表達願意支付醫療慰問金，後續也願意協調到博田住院打營養針、復健，但家屬拒絕。

他說，術後曾經安排檢查都無異常，研判女子是偏食、挑食所致，家屬應該多關心陪伴，「不能把自己產生的問題變成我的」。

針對衛生局認定未成年手術過度醫療，宋表示將依法提出申覆，至於家屬提告部分，他說已做完筆錄，後續將交由司法釐清。

高雄一名31歲女子家數控訴宋姓減重名醫過度醫療。圖／家屬提供
高雄一名31歲女子家數控訴宋姓減重名醫過度醫療。圖／家屬提供

