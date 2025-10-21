快訊

電梯故障門沒關…台中4旬男往後跌3樓墜電梯井 多處骨折慘死

減重手術效果佳？ 醫揭副作用：吃不下、吃快容易吐 影響吸收營養不良

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
減重手術的風險，可能需要終身服用營養補充品。圖／123RF
減重手術的風險，可能需要終身服用營養補充品。圖／123RF

高雄減重名醫爆出過度醫療爭議，中國附醫國際代謝形體醫學中心院長黃致錕表示，減重外科手術效果顯著，但術後必須調整飲食習慣，身補充特定的營養素，預防營養缺乏症；此外，手術接合處的滲漏、胃腸道出血、傷口感染為術後可能併發症，應謹慎以對。

黃致錕指出，想接受縮胃、胃繞道、胃內水球等外科減重手術，必須符合適應症，身體質量指數（ＢＭＩ）要大於37.5或大於等於32.5、合併有高危險併發症，例如第二型糖尿病患者、高血壓等。臨床顯示，ＢＭＩ大於37.5，已屬嚴重健康警訊，以此數值換算，差不多是160公分高的女性，體重有85公斤，男性170公分，體重有90公斤。

此外，手術評估之前，患者必須先嘗試過飲食控制、運動、減重藥物，這些方式均無法降低體重，且因肥胖導致相關疾病，影響健康。黃致錕表示，有些人反覆服用減肥藥，但又復胖，在減重過程中產生身心症狀，因此，希望透過減重外科手術一勞永逸。

黃致錕表示，單純胃縮小手術相對簡單，但若沒有合併胃繞道，復胖機率較高；此外，透過改變胃和小腸的結構，減少胃容量及食物吸收，也能順利減重，但術後可能出現營養素吸收不良、腸阻塞等風險，必須終身補充營養品。

「減重手術的目的是治療病態性肥胖。」黃致錕說，盡管減重外科手術效果良好，術前務必仔細審閱手術同意書，充分理解病情、治療風險，做出醫療決定。術後必須遵循醫師囑咐，調整飲食習慣，胃容量變小，如果還是跟以前一樣大吃大喝，當然容易嘔吐，造成身體不適。

手術 減重 飲食習慣

延伸閱讀

名醫涉替未成年進行減重手術 高市衛生局：過度醫療

高雄女減重手術併發症只剩37公斤 遭控醫師否認疏失：將提覆審

綠葡萄和紅葡萄哪個熱量比較高？營養師揭2者營養差異

中職／邊荷律一個月減重4公斤！網驚呼：瘦到快認不出來

相關新聞

陸製吸管溶出超標 邊境檢驗450公斤銷毀

手搖飲料塑膠吸管恐暗藏危機，衛福部食藥署昨公布邊境不合格品項，知名連鎖手搖飲店「麻古茶坊」自中國大陸進口一批吸管，於溶出...

台裔陸逸軒 蕭邦鋼琴大賽首獎

第十九屆國際蕭邦鋼琴大賽結果於波蘭時間廿一日凌晨出爐，由廿七歲的美國台裔鋼琴家陸逸軒（Eric Lu）拿下首獎。陸逸軒的...

博士帶路 揭開面紗後的金門

有行旅「超乎想像 揭開面紗後的金門」旅程邀請閩南文化博士，在地文化作家陳成基，帶領旅人走訪有金門聖米歇爾山之稱的「建功嶼...

當鼎泰豐遇到「晚餐殺手」楊紀華拍片教員工應對奧客與性騷擾

台灣「鼎泰豐」小籠包享譽全球。台北榮總大師講堂今邀請鼎泰豐董事長楊紀華，以「以人為本」為題進行分享。楊紀華透露，當同仁遇...

馬太鞍新堰塞湖溢流 泥流淹便道

繼太魯閣形成燕子口堰塞湖，昨馬太鞍溪又出現新堰塞湖，緊急撤離下游施工人員和光復鄉低窪地區居民共一二五人。昨晚九時卅分左右...

光復洪災明滿月 商家營業仍驚驚

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決重創光復鄉，明天滿一個月，市區街道與家戶清淤告一段落，已有店家開門做生意。但地震、颱風降雨輪流報到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。