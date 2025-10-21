減重手術效果佳？ 醫揭副作用：吃不下、吃快容易吐 影響吸收營養不良

高雄減重名醫爆出過度醫療爭議，中國附醫國際代謝形體醫學中心院長黃致錕表示，減重外科手術效果顯著，但術後必須調整飲食習慣，身補充特定的營養素，預防營養缺乏症；此外，手術接合處的滲漏、胃腸道出血、傷口感染為術後可能併發症，應謹慎以對。

黃致錕指出，想接受縮胃、胃繞道、胃內水球等外科減重手術，必須符合適應症，身體質量指數（ＢＭＩ）要大於37.5或大於等於32.5、合併有高危險併發症，例如第二型糖尿病患者、高血壓等。臨床顯示，ＢＭＩ大於37.5，已屬嚴重健康警訊，以此數值換算，差不多是160公分高的女性，體重有85公斤，男性170公分，體重有90公斤。

此外，手術評估之前，患者必須先嘗試過飲食控制、運動、減重藥物，這些方式均無法降低體重，且因肥胖導致相關疾病，影響健康。黃致錕表示，有些人反覆服用減肥藥，但又復胖，在減重過程中產生身心症狀，因此，希望透過減重外科手術一勞永逸。

黃致錕表示，單純胃縮小手術相對簡單，但若沒有合併胃繞道，復胖機率較高；此外，透過改變胃和小腸的結構，減少胃容量及食物吸收，也能順利減重，但術後可能出現營養素吸收不良、腸阻塞等風險，必須終身補充營養品。

「減重手術的目的是治療病態性肥胖。」黃致錕說，盡管減重外科手術效果良好，術前務必仔細審閱手術同意書，充分理解病情、治療風險，做出醫療決定。術後必須遵循醫師囑咐，調整飲食習慣，胃容量變小，如果還是跟以前一樣大吃大喝，當然容易嘔吐，造成身體不適。