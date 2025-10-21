快訊

博士帶路 揭開面紗後的金門

聯合報／ 本報訊

有行旅「超乎想像 揭開面紗後的金門」旅程邀請閩南文化博士，在地文化作家陳成基，帶領旅人走訪有金門聖米歇爾山之稱的「建功嶼」、帝王認證的「美好之地」瓊林聚落、金門最美洋樓「水頭聚落」、金門最美街區「後埔小鎮」和參訪金城酒廠，探索「白乾」奧秘。美食饗宴安排品嘗酒槽全牛料理和連續兩年入選聯合報「５○○盤」的金牪餐廳，入住歷史超過三百年的明朝豪宅。

有行旅「超乎想像 揭開面紗後的金門」四天三夜旅程，十一月十七日至十一月廿日。一對一旅程說明會，報名請洽02-8643-3905，或瀏覽有行旅官網https://pse.is/83luc4

金門 美食旅遊

