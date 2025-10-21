華航挑戰4成永續燃料 創國內紀錄

因應淨零排碳，各國鼓勵航空公司添加永續航空燃料（ＳＡＦ），中華航空今年第四度參與天合聯盟SkyTeam航空飛行挑戰，昨以Ａ三五○–九○○新世代節油航機，執飛CI八三一／CI八三二桃園往返曼谷航班作為示範，攜手中油公司，首度於台灣出發航段添加高達四成ＳＡＦ，創下歷屆最高比率。

華航永續長鄭智仁表示，根據國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）資料，ＳＡＦ相較傳統燃油可減少約八成的碳排放。今年示範航空亮點主要為中油贊助添加ＳＡＦ高達四成，來回共可減少近廿噸碳排放。但由於使用ＳＡＦ還是會有部分碳排，因此也購買全球符合ＥＳＧ的碳抵換方案，讓碳排放量等於○。

鄭智仁表示，今年是台灣的ＳＡＦ使用元年，泰國也開始執行添加ＳＡＦ，因此這次才會選擇以桃園往返曼谷航班作為示範。這也是台灣首次商業航班宣告使用ＳＡＦ。

華航表示，此示範航班在旅客與餐飲用品設計上，融入多項環保元素，包含全艙等導入電子菜單，經濟艙提供環保再製不鏽鋼餐具等。