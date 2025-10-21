三班護病比獎金 醫院拿來修天花板

衛福部今年三月實施三班護病比，六月發放五點四七億達標獎金，但台灣護理產業工會發現，部分醫院將這筆獎金拿來「修補天花板、購買便當飲料」，並未專款專用，質疑衛福部嚴重失職，未能督促各醫院把經費用於留任基層護理師。

衛福部最近於網路公告各家醫院三班護病比獎勵金使用狀況，台灣護理產業工會檢閱資料發現，屏東縣國仁醫院獲逾卅萬獎勵金，竟被用來處理天花板發霉、輕鋼架生鏽及診間窗戶漏水等問題，而院方回應「此舉可改善有過敏問題的護理師工作品質」；新北市三重中興醫院拿到十八多萬獎金，卻被用在補助護理師制服、護士鞋及繼續教育課程，甚至成為便當及飲料費。

台灣護理產業工會秘書高若想表示，工會去年向衛福部照護司建議，應明訂獎勵金發放方式，確保這筆獎勵金讓基層護理人員有感，但衛福部「抵死不從」，認為應保留彈性給醫院，工會只好退一步要求衛福部公布發放方式。不料，各家醫院「很誠實」，直言獎勵金拿來修天花板、買會議便當等，實在很荒謬。

台灣護理產業工會也發現，截至九月底，獲發三三○○多萬獎勵金的台北榮總醫院、二一○○多萬的亞東醫院、一二○○餘萬元的台大醫院均尚未揭露發放方式。公會近日內將發函至衛福部，要求盡快蒐集這幾家醫學中心發放規範。

高若想表示，衛福部對外強調，發放三班護病比獎勵金，將有助留下護理師，且醫院應專款專用，發放給護理師。不過，各家醫院回報獎金用法，部分醫療院所明顯違反獎金目的，但衛福部卻絲毫沒有反應，只是公開調查結果，顯然並未善盡責任。

衛福部照護司副司長陳青梅表示，一再要求各醫院將三班護病比獎勵金用於可提升護理人力作為，並公開獎金使用方式，目前僅剩少數幾家醫院尚未填報或寫得不夠清楚，將要求這些醫院盡快說明，至於工會對獎勵金使用有所疑慮，可循管道申訴，衛福部將設法查明。