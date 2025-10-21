馬太鞍新堰塞湖溢流 泥流淹便道

繼太魯閣形成燕子口堰塞湖，昨馬太鞍溪又出現新堰塞湖，緊急撤離下游施工人員和光復鄉低窪地區居民共一二五人。昨晚九時卅分左右，堰塞湖溢流的水抵達台九線南下便道，便道紐澤西護欄被水沖毀，泥流水淹過便道，中央呼籲民眾不要靠近溪流與堤防。

中央前進協調所證實，新堰塞湖地點在馬太鞍溪堰塞湖下游，高約四十公尺，滿水位約六十萬噸，依「堰塞湖緊急應變處理程序」啟動防災應變，並通報相關單位同步監測、戒備，研判影響範圍主要為大馬堤防後方低窪區域。

林保署花蓮分署長黃群策說，昨上午直升機空中勘查，發現馬太鞍溪舊堰塞湖區下方約八百公尺處因雨邊坡滑動，阻塞河道形成新堰塞湖，土體非常不穩定。昨晚九時卅分左右，下游水位計觀測到水量增加，新的堰塞湖已開始溢流，洪峰在九時四十九分經過馬太鞍溪涵管便道，水位抬升高度約七十公分左右。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖下方昨天又發現新堰塞湖，是花蓮縣一個月來第三處，緊急撤離下游施工人員和光復鄉低窪地區住戶。圖／林保署提供

總協調官季連成說，為安全起見已先疏散下游作業人員和光復鄉低窪處居民，預警性封閉馬太鞍溪橋便道。

光復鄉長林清水表示，大馬村低窪處十一戶廿三人多數已依親，下午有四戶在警方廣播、村長告知後協助撤離；晚間馬太鞍溪水位上升，也撤離阿陶莫部落一○二人。

花蓮縣府宣布因台九線馬太鞍溪橋便道預警性封閉。公路局建議改走替代路線分流行駛，一是花蓮至台東以台九線、台十一線經花蓮大橋為主要路線，二為花蓮至瑞穗、玉里、富里走台九線經台十一線、台三十線、台九線。

另外，太魯閣燕子口堰塞湖持續紅色警戒，水量增廿萬噸約一九五萬噸，水位降至二點九四公尺，持續平緩溢流與滲流。季連成表示，今將開標選定優良廠商分階段降挖，預計先降十公尺，讓水位低於台八線，阻止溢流。

「水位約距壩頂四點五公尺為常態，」季連成說，燕子口堰塞湖壩體基本上由花崗岩與大理石組成，將來溢流不會有土石流，只會混濁，壩體穩定沒有潰決現象。