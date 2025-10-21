鼎泰豐以人為本成就品牌 北榮院長陳威明：照顧好員工成為醫界鼎泰豐

台灣「鼎泰豐」小籠包享譽全球。台北榮總大師講堂今邀請鼎泰豐董事長楊紀華演講，主題是「以人為本」，其經營管理、以人為本的理念令人敬佩。楊紀華演講時謙虛地說，「我只會做包子、炒飯及服務客人。」其實，鼎泰豐在企業形象、食安把關等更是用心，甚至是醬油、醋等細節都十分關注，讓客人都能吃到美味的食物。

今天演講中，楊紀華在企業形象上，十分用心，他透露，自己有睡眠呼吸中止症，下午時間需要睡午覺，因此，他希望同仁中午也可以睡一下，下午、晚上才有好的精神接續工作，因此，在餐廳設有休息室供員工中午休息。而制服也都是乾乾淨淨的，他認為，「衣服是有壽命的」，時間到了就應該更新，換上新的制服，提供客人好的形象。

10多年前到香港出差，受半島酒店啟發，楊紀華要求門市的桌椅需直線對齊。某次搭乘新航，他被空服員之間點頭微笑的文化感動，也把同事之間以禮相帶的精神引入鼎泰豐，包子出餐、傳菜時，組員們都互相點頭。

楊紀華擔心中央廚房在青菜清洗時，可能留下鐵絲等金屬物，特地於前年在廚房設置X光機，確保食品安全，在小菜製作方面，以往是早上做好後，一直賣到下午6、7點，但期間會滋生微生物，原本有同仁建議添加合法的二氧化氯，但他堅持產品必須是天然的，現在是上午及下午2點各製作一批。

楊紀華說，像是店內的地瓜葉也深受客人喜歡，主要是提供最嫩的給客人，但其良率僅有4成，而全公司有12位品管人員會到中央廚房及各店巡視，讓客人都能吃到美味的食物。

為了消費者的健康，鼎泰豐2013年開始，炒飯減鹽14%、青菜減鹽10%，酸辣湯的醬油減了14%，而餐點中的醬油、醋是不可少的，鼎泰豐最早開店時，醬油是一個很老的醬油工廠製作，其衛生標準及環境，現在都已不適合，甚至有次到一家知名的醬油工廠，他看到一桶50公斤的塑膠桶裝著醬油，他問工廠的人這個醬油提供哪裡用，對方說那桶醬油80塊錢，是專門提供夜市的調和醬油。

因此，2015年開始，楊紀華將使用多年、製作環境不夠好的醬油換掉，委託了味王打造出一樣的味道。2016年則委託公賣局特製米醋。

楊紀華說，台北榮總在陳威明院長的帶領下，8000位醫護人員視病猶親，真的令人感動，鼎泰豐也是由全台2000位同仁提供好的食物、好的服務，深受顧客喜歡，常聽到朋友說，爸爸、媽媽在北榮住院，而買鼎泰豐給爸爸、媽媽吃，尤其是天母店可能約有一成的客源是來自北榮。

台北榮總院長陳威明詢問今天參與大師講堂的聽眾，現場有沒有人「沒去過」鼎泰豐的請舉手，結果沒有任何一個人舉手，感謝鼎泰豐給予國人、全世界的人這麼好的食物，不論是18摺的小籠包、炒飯、酸辣湯等，而鼎泰豐的「經營管理」、「以人為本」的理念更令人敬佩，鼎泰豐更將56%的營收用在員工薪資，相較台北榮總約40％多，仍有段差距。

但北榮在公立醫院中，醫事人員的薪資算是幸福的，陳威明說，將會持續努力，並會追隨鼎泰豐照顧同仁的精神，尤其是鼎泰豐董事長楊紀華對品質要求完美、近乎苛求，在鼎泰豐不論是師傅、服務人員，每個人的臉上都有笑容，真的是台灣之光。

陳威明說，北榮會追隨鼎泰豐照顧同仁的精神，在目前醫護人力短缺的環境下，將員工照顧好，維持好的醫療品質，獲得病人的信任，「鼎泰豐是餐飲界的台積電，我也希望北榮能成為醫界的台積電、醫界的鼎泰豐。」