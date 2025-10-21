連日降雨濕氣爆棚！專家揭除濕機「3大NG行為」 恐耗電又釀危機

快訊

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
連日豪雨讓空氣濕度飆高，許多民眾家中除濕機幾乎整天開著。家電達人486先生提醒，除濕機若擺放位置錯誤或濾網未清，不僅除濕效果打折、電費暴增，甚至可能因散熱不良引發過熱風險。

486先生指出，挑選除濕機時，應根據空間大小選擇合適機型。若除濕力不足，機器須長時間高負載運轉，不僅耗電，也容易損壞。可參考能源署提供的公式「坪數×3.3平方公尺×0.24公升＝每日最大除濕量（L）」來估算需求。除濕力夠才能在短時間內降低濕度，透過變頻馬達自動調整轉速，達到更佳節能效果。

他提醒，除濕機擺放位置應與牆面、窗簾、家具保持至少50公分距離，其中又以放在空間中央效果最佳；若貼牆放置，進氣和出風受阻容易導致機體過熱。濾網也應定期清潔，灰塵堆積會降低進風量、增加能耗，甚至造成內部溫度升高。

若家中使用除濕機輔助乾衣，應避免將衣物晾掛在除濕機正上方，以免掉落遮住出風口，影響散熱與安全。另外，建議應選購能源效率一至二級、通過安全檢測的變頻除濕機，並將濕度設定在50%至60%之間，既能有效抑制黴菌孳生，也不會讓空氣過於乾燥。

486先生補充，近期氣候潮濕，若家中木櫃、牆角或浴室出現霉味，可搭配循環扇協助空氣流通，除濕速度更快、也能減少能源浪費。良好的使用習慣能讓除濕機發揮最大效能、延長壽命，同時確保居家用電安全。

