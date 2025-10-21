長榮航與空服員工會開會檢視請假與排班制度 制度優化仍待研議

長榮航空今日（10月21日）下午2點與桃園市空服員職業工會代表舉行定期溝通會議，本次會議指派空服本部、人事室協理等高階主管與會，針對近期大家關注的相關差假（如病假、特休、天災假等）與公司績效考核、班表安排及公司獎勵制度的關聯進行意見交流討論。

公司高階主管在會中明確回應工會，表達所有制度的調整，皆依陸續匯整來自勞動部的行政指導及各方意見進行檢視及優化研議；惟相關制度調整需兼顧同仁權益及公司營運穩定，制度優化尚需一段時間，以確保周延與可行性，故無法於本次會議有具體方案。

長榮航空再次強調，目前內部正積極重新檢視公司請假與排班制度，將納入包含員工、勞動部和工會等各方聲音，長榮航空會繼續努力，在兼顧員工權益與公司營運的情況下，調整相關規範，改善空服員的工作環境。

【中央社台北21日電】

長榮航空與工會今天舉行定期溝通會議，由於近日發生空服員病逝事件，雙方針對差假等進行討論，但未達成具體共識。長榮航空說，正積極重新檢視請假與排班制度；工會則重申10月26日陳情活動照舊。

長榮航空一名空服員日前抱病上班，返台後離世，引發外界關注長榮航空請假制度。

長榮航空今天下午與桃園市空服員職業工會代表舉行定期溝通會議，長榮航空今天晚間表示，這次會議派空服本部、人事室協理等高階主管與會，針對近期大家關注的相關差假（如病假、特休、天災假等）與公司績效考核、班表安排及公司獎勵制度的關聯，進行意見交流討論。

長榮航空說，公司高階主管在會中明確回應工會，表達所有制度的調整，皆依陸續匯整來自勞動部的行政指導及各方意見進行檢視及優化研議，但相關制度調整需兼顧同仁權益及公司營運穩定，制度優化尚需一段時間，以確保周延與可行性，故無法於本次會議有具體方案。

長榮航空強調，內部正積極重新檢視公司請假與排班制度，將納入包含員工、勞動部和工會等各方聲音，會繼續努力，在兼顧員工權益與公司營運的情況下，調整相關規範，改善空服員的工作環境。

桃園市空服員職業工會則發布新聞稿表示，將全力準備10月26日的長榮航空馬拉松行動，請支持空服員的跑者們，當日一起穿白色衣服，陪同現役空服員代表將白玫瑰和陳情書交給長榮航空董事長林寶水和總經理孫嘉明。

桃園市空服員職業工會說，在10月23日至10月25日前往張榮發基金會前發放應援空服員小物，希望更多社會大眾支持，更希望林寶水和孫嘉明不要迴避社會大眾的檢視，正面回應空服員的心聲。