遭質疑腳步慢 環境部：先進國家普遍無「水面型」光電應辦環評標準

針對網傳「新加坡、印尼及韓國已有水面型光電案場辦理環評」，環境部今澄清，經蒐集國際資料，先進國家如德國並未訂有太陽光電應實施環評規定，日、韓等雖訂有規定，但未另訂水面型太陽光電應實施環評標準，新加坡則無明定開發行為實施環評門檻，其Tengeh水庫（太陽光電裝置容量60 MW），是因許可審查要求採個案行政指導方式辦理環評。

網傳新加坡、印尼及韓國有水面型光電辦理環評，質疑基本上很多國家對於水庫安裝水面型光電都有進行過環評，台灣何時跟上腳步？

環境部說明，新加坡無明定開發行為實施環評門檻，其Tengeh水庫（太陽光電裝置容量60 MW）、Kranji水庫（裝置容量141 MW），採個案行政指導方式辦理環評，為其委託公司所撰寫，於許可審查階段併同審查。

環境部指出，印尼的Gajah Mungkur水庫（裝置容量100 MW），因個案投資方要求國際融資過程遵守專案環境和社會保障政策，而實施環境與社會影響評估(Environmental and Social Impact Assessment,ESIA)，屬自我宣告並以表單檢核呈現，類似我國漁電共生環社檢核機制。

至於韓國Saemangeum水庫（裝置容量2,100 MW），環境部指，是因為該個案達到韓國設置太陽光電應辦理環評的門檻（裝置容量100 MW以上），非因水面型光電而辦理環評。

環境部強調，考量水面型光電已引起我國社會高度關注，環境部已啟動太陽光電環評標準修正作業，後續將以環境保護優先，依科學數據及社會共識進行修正研議。