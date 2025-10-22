醫奉獎個人獎之4／陳明珠來自菲律賓扎根恆春 投身偏鄉洗腎照看診

屏東恆春基督教醫院醫師陳明珠，她是菲律賓華僑，是駐守恆春最久的婦產科醫師，在台灣行醫34年，最艱難的時期，只剩她一人撐起整個恆春的產科急救網，即使現在成為洗腎病人，依舊往返病榻與診間。

陳明珠的家族在菲律賓經營米糧生意，家境優渥。她自幼體弱多病，常進出醫院，早早體會病痛的無助，祖父一句「長大要幫助沒錢看病的人」，在她心裡埋下助人的種子，走上行醫之路。

她考入當地知名宿霧醫學大學，完成醫學訓練。但因華僑身分，無法在菲律賓執業，最後決定到台灣。在台灣她補習苦讀中文，考七次國家考試才拿到醫師執照。這段艱辛經歷，成了她醫者志業的第一道磨練。

1990年代，她進入台北耕莘任住院醫師，後在台東聖母醫院任職。數年後，朋友一句「恆春比台東更缺醫師」觸動了她。

當時台灣正值新住民大量移入，不少來自菲律賓，陳明珠有醫療專業又通曉英語與菲律賓語，能夠成為橋梁，於是毅然前往恆春基督教醫院，一待20多年。

為急產婦 險錯過母親告別式

恆春地處偏遠，醫療人力吃緊。陳明珠曾每個月接生逾40名新生兒，幾乎整個恆春的新生兒都出自她手。接生、看診，她還和護理師搭著醫療巡迴車走訪部落，深入山區為婦女做子宮頸抹片檢查與衛教。剛開始居民心存戒心，她沒有退卻，經多年努力，居民逐漸接受檢查，不少婦女及早發現病變。

9年前，莫蘭蒂颱風前夕，一名原住民產婦急需剖腹。那天陳明珠已訂好機票，要返回菲律賓參加母親的告別式。高雄飛往馬尼拉的班機一天一班，再轉往家鄉的班機也只有一班。若錯過，無法見母親最後一面，她選擇留下，完成手術再趕赴機場。但因班機延誤起飛，讓她及時搭乘，趕上告別式。「當下只能以病人為重。」這段母親與病人誰更優先的難題，成了她行醫生涯最深最重的掙扎。

陳明珠為產婦看診相當仔細。圖／恆春基督教醫院提供

俠女性格 替貧婦繳清健保費

陳明珠家境寬裕，讓她有看淡富貴的底氣，也有著俠女性格，長年匿名捐款贊助菲律賓學校獎學金，也曾替恆春貧困產婦繳清積欠的健保費，解除鎖卡，及時手術。代墊的錢後來有沒有還給她，陳明珠不在意：「錢夠用就好。」

早年新住民申請身分需財力證明，長達10年，她默默代墊，一借就是160萬元。有次，一名移工無力購買機票滯留，她毫不猶豫解囊相助。多年後，陳明珠在菲律賓和那位移工意外重逢，移工熱切上前道謝，她卻早忘了這回事。不僅如此，只要得知移工遭雇主剝削，她主動調解，當移工的靠山。

新住民異鄉生存不易，陳明珠從不吝於伸援。尤其新二代學習落後本土孩子，她推動「恆基課輔班」，20多年來，恆春、車城、滿洲、牡丹、枋山五鄉一鎮的弱勢孩子，都從課輔班接受課業協助。她還助養世界展望會貧童，從未間斷。

陳明珠對人的關懷也延伸到流浪貓狗身上。脫下白袍的她化身溫柔愛媽，買罐頭餵食、帶牠們看病、結紮，甚至租下一間平房安置無家可歸的毛小孩，下班後，常牽著狗散步，在小鎮街道留下相伴的身影。

恆春婦產科急救網 一人獨撐

長年超時工作，陳明珠的健康亮起紅燈。5年前，她值班時突發嘔吐、腹瀉，診斷腎功能惡化，須長期洗腎。接著遇上新冠疫情，「全院只剩我一個婦產科醫師」，陳明珠獨力承擔，白天看診、晚上待命，24小時on call，一個月最多只休一天半，硬撐起恆春半島的婦產科急救網。

疫情那段時間，她沒有真正睡過一個安穩的覺，夜裡只要急診鈴聲響起，她立刻披衣下樓處理。躺在病床上血液透析4小時，是病人的休息時間，但只要急診鈴響，陳明珠立刻拔掉針頭衝進急診室，處理好病人再回透析室。因為過度勞累，她在診間看診時多次昏倒，甚至數度發病危通知。鬼門關前走了一遭，她仍堅持回到診間。

近年恆春基督教醫院獲得衛福部「醫學中心支援計畫」，讓義大、彰基、嘉基等醫院派醫師支援，彌補偏鄉醫療人力，總算讓她喘息。但陳明珠直言，偏鄉醫療缺口仍在。

65歲的陳明珠終身未婚，問及退休，她只淡淡一句「能做就做，做到不能做」。如今每周一、三、五洗腎，其餘時間看診。「若不在診間，就在往診間的路上」是陳明珠一生註解，也是恆春人無可取代的安心。這恆久的堅持，是她與這塊土地之間，最情深的承諾。