聽新聞
0:00 / 0:00

拆主動脈弓部瘤 新法免割脖子

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
63歲謝先生(右3)20年前主動脈剝離接受傳統手術，近年追蹤發現弓部動脈瘤增至8公分，經北榮客製化胸主動脈開窗支架治療。記者沈能元／攝影
63歲謝先生(右3)20年前主動脈剝離接受傳統手術，近年追蹤發現弓部動脈瘤增至8公分，經北榮客製化胸主動脈開窗支架治療。記者沈能元／攝影

「主動脈弓部瘤」被視為體內不定時炸彈，一旦破裂即危及生命。台北榮總引進「客製化胸主動脈開窗支架」，依患者主動脈態樣量身訂做支架，由鼠蹊部進入置放，具風險低、住院期短等優點，適合高齡或曾接受相關手術等患者，目前已成功治療兩名個案。

主動脈承受心臟壓縮送出血流的衝擊壓力，當主動脈壁退化發生病變，胸、腹主動脈可能像氣球一樣慢慢擴大，形成主動脈瘤，進而剝離、破裂。

台北榮總心臟外科主治醫師陳沂名指出，主動脈瘤及主動脈剝離破裂，在心血管猝死中排名第四，所有主動脈疾病中，又以主動脈弓部瘤最為複雜。

因為主動脈弓部上方有通往腦部的三條重要分支，當腫瘤破裂時，將影響腦部血流。主動脈弓部瘤好發70歲以上男性、有吸菸習慣及有高血壓、高血脂、高血糖「三高」病史患者。

為避免主動脈弓部瘤破裂，除了控制危險因子，手術是唯一根治方式。陳沂名說，正常主動脈弓部血管直徑約3公分，當腫瘤大於6公分，破裂風險將從萬分之一上升至百分之七至十二。

北榮採用「客製化胸主動脈開窗支架」，依每位患者獨特的主動脈形狀、走向、個別頸部分支動脈的大小、角度，進行客製化設計；手術時從鼠蹊部進入，在X光導引下置入適當位置，支架釋放後再將三條較小的覆膜支架分別置入頸部三條分支動脈，有效隔離動脈瘤，預防破裂。

63歲謝先生20年前因主動脈剝離接受傳統開放式胸主動脈置換手術，後續追蹤發現弓部動脈瘤逐漸增至8公分，十分接近通往腦部的3個重要血管分支。由於是2次開胸，手術風險極高，經徵詢國內多位醫師，最後在北榮接受「不用割脖子（頸部繞道手術）」，以客製化胸主動脈開窗支架治療，終於拆掉不定時炸彈。

是否所有病人都適合進行新式手術？陳沂名說，患者術前須評估主動脈弓及三條血管位置，若患者屬於牛角型主動脈弓，有三條血管卻僅有兩個開口，或是三條血管靠得太近等，均不適合新式手術，手術目前無健保給付，需自費逾百萬元。

「主動脈弓部瘤」破裂恐危及生命，主動脈弓部上方有通往腦部的三條分支，手術困難度高。圖／陳沂名醫師提供
「主動脈弓部瘤」破裂恐危及生命，主動脈弓部上方有通往腦部的三條分支，手術困難度高。圖／陳沂名醫師提供

腫瘤 主動脈剝離

延伸閱讀

顧臥床母賠了健康！74歲孝子髖關節軟骨磨光 手術後重拾行動力

隱形殺手！台北榮總免割脖子「客製化開窗支架」手術 拆除主動脈弓瘤

控高市衛生局誤判還廢照 網紅醫師王銘嶼：2死者非過度醫療

高雄女減重手術併發症只剩37公斤 遭控醫師否認疏失：將提覆審

相關新聞

醫奉獎個人獎之4／陳明珠來自菲律賓扎根恆春 投身偏鄉洗腎照看診

屏東恆春基督教醫院醫師陳明珠，她是菲律賓華僑，是駐守恆春最久的婦產科醫師，在台灣行醫34年，最艱難的時期，只剩她一人撐起...

拆主動脈弓部瘤 新法免割脖子

「主動脈弓部瘤」被視為體內不定時炸彈，一旦破裂即危及生命。台北榮總引進「客製化胸主動脈開窗支架」，依患者主動脈態樣量身訂...

健康你我他／空盒空罐再利用 選有機菜助減碳

家裡很多什物，像紙盒與紙袋、塑膠盒和空瓶袋、包裝紙、防撞氣泡膜等，若經他人處理，可能隨手就棄置垃圾桶或回收箱。但我在丟之...

陸製吸管溶出超標 邊境檢驗450公斤銷毀

手搖飲料塑膠吸管恐暗藏危機，衛福部食藥署昨公布邊境不合格品項，知名連鎖手搖飲店「麻古茶坊」自中國大陸進口一批吸管，於溶出...

減重手術涉過度醫療 宋天洲遭停業4個月

高雄義大大昌醫院副院長宋天洲為31歲女子執行腹腔鏡胃袖狀切除術後，家屬指控出現嚴重併發症，患者營養不良引發腦病變，體重只...

台裔陸逸軒 蕭邦鋼琴大賽首獎

第十九屆國際蕭邦鋼琴大賽結果於波蘭時間廿一日凌晨出爐，由廿七歲的美國台裔鋼琴家陸逸軒（Eric Lu）拿下首獎。陸逸軒的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。