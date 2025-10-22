拆主動脈弓部瘤 新法免割脖子

「主動脈弓部瘤」被視為體內不定時炸彈，一旦破裂即危及生命。台北榮總引進「客製化胸主動脈開窗支架」，依患者主動脈態樣量身訂做支架，由鼠蹊部進入置放，具風險低、住院期短等優點，適合高齡或曾接受相關手術等患者，目前已成功治療兩名個案。

主動脈承受心臟壓縮送出血流的衝擊壓力，當主動脈壁退化發生病變，胸、腹主動脈可能像氣球一樣慢慢擴大，形成主動脈瘤，進而剝離、破裂。

台北榮總心臟外科主治醫師陳沂名指出，主動脈瘤及主動脈剝離破裂，在心血管猝死中排名第四，所有主動脈疾病中，又以主動脈弓部瘤最為複雜。

因為主動脈弓部上方有通往腦部的三條重要分支，當腫瘤破裂時，將影響腦部血流。主動脈弓部瘤好發70歲以上男性、有吸菸習慣及有高血壓、高血脂、高血糖「三高」病史患者。

為避免主動脈弓部瘤破裂，除了控制危險因子，手術是唯一根治方式。陳沂名說，正常主動脈弓部血管直徑約3公分，當腫瘤大於6公分，破裂風險將從萬分之一上升至百分之七至十二。

北榮採用「客製化胸主動脈開窗支架」，依每位患者獨特的主動脈形狀、走向、個別頸部分支動脈的大小、角度，進行客製化設計；手術時從鼠蹊部進入，在X光導引下置入適當位置，支架釋放後再將三條較小的覆膜支架分別置入頸部三條分支動脈，有效隔離動脈瘤，預防破裂。

63歲謝先生20年前因主動脈剝離接受傳統開放式胸主動脈置換手術，後續追蹤發現弓部動脈瘤逐漸增至8公分，十分接近通往腦部的3個重要血管分支。由於是2次開胸，手術風險極高，經徵詢國內多位醫師，最後在北榮接受「不用割脖子（頸部繞道手術）」，以客製化胸主動脈開窗支架治療，終於拆掉不定時炸彈。

是否所有病人都適合進行新式手術？陳沂名說，患者術前須評估主動脈弓及三條血管位置，若患者屬於牛角型主動脈弓，有三條血管卻僅有兩個開口，或是三條血管靠得太近等，均不適合新式手術，手術目前無健保給付，需自費逾百萬元。