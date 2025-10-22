健康你我他／空盒空罐再利用 選有機菜助減碳

家裡很多什物，像紙盒與紙袋、塑膠盒和空瓶袋、包裝紙、防撞氣泡膜等，若經他人處理，可能隨手就棄置垃圾桶或回收箱。但我在丟之前總會先評估，看看是否可再利用，物能盡其用，是惜物減塑，落實環保的實際行動。

比如，果醋飲空袋子的防漏效果佳，方便取用，是很棒的冰敷袋。每次拿回送洗衣褲的透明袋，尺寸大又透視，是絕佳的防塵套，收放棉被枕頭、換季衣物、毛絨玩偶等，一目了然又防潮防蟲，無須再花錢去買收納袋。

量販店盛裝杏鮑菇的黑盒子，可用於冰箱冷藏和冷凍收放各類蔬果魚肉，硬度夠且扎實，妥善儲存食材，無形中也達到節能省電功效。裝葡萄和番茄的空盒子，可收納玩具文具，也可充當下次採買水果或雞蛋的防壓盒。

洗碗精和飲料瓶不要急著丟，瓶蓋的小洞口，空瓶加根噴嘴，就能變成小盆栽的澆水神器。漂亮的包裝紙回收再利用，飽滿的氣泡膜防護性能佳，包材重複使用，是愛地球護資源的具體表現。

有些生活習慣，習慣後成自然。喜喝咖啡，我會攜帶環保杯出門，有折扣很划算。想買鹹粥，就自備保溫罐，老闆會加量不加價。蔬果食材選有機認證，減少排碳量，無毒無負擔。響應綠色消費，生態永續發展，利人利己。