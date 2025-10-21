快訊

三班護病比獎勵遭濫用？醫院拿來買點心、修天花板 工會批荒謬

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部上月公告各醫院申報使用情況，被發現部分醫院將獎金拿來「修天花板、買便當點心」。示意圖／AI生成
衛福部承諾三班護病比入法，但遲未訂出時程表，強調「獎勵先行」。自今年3月實施三班護病比後，衛福部今年6月發放各家達標醫院，合計5.47億獎勵金，不過，上月公告各醫院申報使用情況，卻被台灣護理產業工會發現，部分醫院將獎金拿來「修天花板、買便當點心」，質疑衛福部未督促各醫院把經費用於留任基層護理師，顯已失職。

衛福部對外公告各家醫院三班護病比獎勵金使用情況，屏東縣國仁醫院獲逾30萬獎勵金，被用來處理天花板發霉、輕鋼架生鏽及診間窗戶漏水等問題，院方說法為這些舉措可改善有過敏問題護理師工作品質；新北市三重中興醫院獲逾18萬獎金，被拿來用在補助護理師制服、護士鞋及繼續教育課程的便當及飲料費。

台灣護理產業工會秘書高若想說，工會去年即向衛福部照護司建議，應明訂獎勵金發放方式，確保費用讓基層有感，但衛福部「抵死不從」，認為應保留彈性給醫院，工會只好退一步要求衛福部公布發放方式，沒想到各家醫院「很誠實」，告知費用被拿來修天花板、買會議便當等，完全與鼓勵基層護理師無關之事，「這實在很荒謬。」

高若想表示，衛福部對外強調，發放三班護病比獎勵金有助留下護理師，並要求專款專用發放給護理師，用作於白班護理獎金等留任措施，各家醫院回報前述獎金用法，已明顯違反獎金目的，衛福部卻絲毫沒有反應，只是公開調查結果，放任民眾所繳納稅錢，被醫院用來補漏水，明顯是沒有善盡責任，護病比未入法已讓基層護理師很失望，發放獎勵金「已是最低標準」，工作將持續監督。

此外，台灣護理產業工會發現，截至9月30日止，獲發3千3百餘萬獎勵金的台北榮總醫院、領到2千1百餘萬的亞東醫院及拿到1千2百餘萬獎勵金的台大醫院，都尚未揭露發放方式，將發函衛福部，要求盡快搜集這些醫學中心發放規範，並在院內管道讓護理師知道費用如何發放。

衛福部照護司副司長陳青梅說，已要求各醫院將三班護病比獎勵金用於可提升護理人力作為，並公開獎金使用方式讓各界了解，目前僅剩少數幾家醫院尚未填報或寫得不夠清楚，將要求這些醫院盡快說明，工會對獎勵金使用有疑慮，可循管道申訴，衛福部將設法查明。

