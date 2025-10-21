快訊

中職／終於！兄弟打到第3戰首度領先 詹子賢敲陽春砲

雨量達標卻不放假？ 氣象粉專怒嗆：法規不遵守廢掉算了

聽新聞
0:00 / 0:00

手搖店塑膠吸管溶出試驗超標…譚敦慈指酸性、熱飲風險高 籲用環保吸管

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
國內「毒物教母」長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈強調，包括吸管在內的一次性餐具，接觸食品後多少都有塑化劑、塑膠微粒溶出風險，對人體傷害甚鉅，建議改用非一次性產品。本報資料照片。
國內「毒物教母」長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈強調，包括吸管在內的一次性餐具，接觸食品後多少都有塑化劑、塑膠微粒溶出風險，對人體傷害甚鉅，建議改用非一次性產品。本報資料照片。

衛福部食藥署在邊境揪出知名連鎖手搖飲料店「麻古茶坊」，輸入來自中國大陸的塑膠吸管，溶出試驗殘渣濃度過高，並解釋這會導致民眾不慎喝下殘渣，有健康隱憂。國內「毒物教母」長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈強調，包括吸管在內的一次性餐具，接觸食品後多少都有塑化劑、塑膠微粒溶出風險，對人體傷害甚鉅，建議改用非一次性產品。

譚敦慈說，她非常反對使用一次性餐具，原因是塑膠製品，接觸食物容易融出塑化劑或塑膠微粒，以吸管為例，接觸酸性飲料，或入冬後民眾常喝的熱奶茶等，具有油脂的飲料，更容易溶解出有毒物質，建議民眾「以口就杯」直接喝飲料，或改為自備不鏽鋼、玻璃等材質吸管，喝完飲料後再喝一些水，將吸管中央清潔乾淨，回家後再謹慎清洗、瀝乾。

除吸管為塑膠材質，手搖飲杯具也常是塑膠製成。譚敦慈建議，民眾可自備不鏽鋼杯替代，且要選用品質較為精良的「304不鏽鋼」材質，購買飲料後應盡速飲用完畢，避免飲料溫度落在攝氏7至60度的危險溫度，容易滋生細菌，尤其盛裝含蛋白質、含糖飲料，更應該盡快喝完，在用清水沖過，回到家後取出膠條洗淨，且一定要瀝乾，避免細菌滋生。

長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海說，不論國內製造、國外輸入的吸管產品，都需要經過溶出試驗檢測，用意是模擬生活使用場景，檢視產品品質，溶出殘渣代表品質不好，隨然未必直接與健康疑慮相關，仍建議民眾使用塑膠吸管時，盡可能避免用在高溫飲料，而減少使用塑膠吸管，也能為環保盡一分心力。

手搖飲料 吸管 譚敦慈

延伸閱讀

進口中國製吸管溶出試驗超標被銷毀 麻古茶坊：未流入市面

接觸酸性飲料恐溶出殘渣！「麻古茶坊」輸入中國吸管溶出試驗不合格

飲料幾乎都含有危害健康的塑膠微粒 研究顯示熱茶是冰的2倍

洗完澡開窗通風不一定是對的！專家教浴室正確除濕 才不會愈除愈潮

相關新聞

業者曝「沒有一天賺錢」！9028客運年底將停駛 新北提2替代路線

行駛新店與宜蘭間、途經坪林地區的9028客運預計今年底停駛，儘管長年虧損，該路線仍是坪林居民賴以通勤的重要交通工具。為保...

三班護病比獎勵遭濫用？醫院拿來買點心、修天花板 工會批荒謬

衛福部承諾三班護病比入法，但遲未訂出時程表，強調「獎勵先行」。自今年3月實施三班護病比後，衛福部今年6月發放各家達標醫院...

手搖店塑膠吸管溶出試驗超標…譚敦慈指酸性、熱飲風險高 籲用環保吸管

衛福部食藥署在邊境揪出知名連鎖手搖飲料店「麻古茶坊」，輸入來自中國大陸的塑膠吸管，溶出試驗殘渣濃度過高，並解釋這會導致民...

顧臥床母賠了健康！74歲孝子髖關節軟骨磨光 手術後重拾行動力

74歲施男照顧9旬臥床母，長年腰、髖疼痛，出現長短腳，但他怕開刀住院，施母無人照看，延遲就醫，直到施母過世，就醫發現髖關...

保障外送員權益 卓榮泰：明年1月跟立院討論整套指引

立法院朝野黨團21日分別召開記者會，一致訴求，應該立專法保障外送員權益。交通部長陳世凱於院會答詢時說明，約10月底提出整...

最新《全球安寧療護地圖》成果出爐 台灣名列第三、僅次德國、荷蘭

台灣醫界在安寧緩和醫療領域上表現卓越，最新《全球安寧療護地圖》研究指出，排名世界第三，僅次於德國與荷蘭，在亞洲居領先地位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。