手搖店塑膠吸管溶出試驗超標…譚敦慈指酸性、熱飲風險高 籲用環保吸管

衛福部食藥署在邊境揪出知名連鎖手搖飲料店「麻古茶坊」，輸入來自中國大陸的塑膠吸管，溶出試驗殘渣濃度過高，並解釋這會導致民眾不慎喝下殘渣，有健康隱憂。國內「毒物教母」長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈強調，包括吸管在內的一次性餐具，接觸食品後多少都有塑化劑、塑膠微粒溶出風險，對人體傷害甚鉅，建議改用非一次性產品。

譚敦慈說，她非常反對使用一次性餐具，原因是塑膠製品，接觸食物容易融出塑化劑或塑膠微粒，以吸管為例，接觸酸性飲料，或入冬後民眾常喝的熱奶茶等，具有油脂的飲料，更容易溶解出有毒物質，建議民眾「以口就杯」直接喝飲料，或改為自備不鏽鋼、玻璃等材質吸管，喝完飲料後再喝一些水，將吸管中央清潔乾淨，回家後再謹慎清洗、瀝乾。

除吸管為塑膠材質，手搖飲杯具也常是塑膠製成。譚敦慈建議，民眾可自備不鏽鋼杯替代，且要選用品質較為精良的「304不鏽鋼」材質，購買飲料後應盡速飲用完畢，避免飲料溫度落在攝氏7至60度的危險溫度，容易滋生細菌，尤其盛裝含蛋白質、含糖飲料，更應該盡快喝完，在用清水沖過，回到家後取出膠條洗淨，且一定要瀝乾，避免細菌滋生。

長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海說，不論國內製造、國外輸入的吸管產品，都需要經過溶出試驗檢測，用意是模擬生活使用場景，檢視產品品質，溶出殘渣代表品質不好，隨然未必直接與健康疑慮相關，仍建議民眾使用塑膠吸管時，盡可能避免用在高溫飲料，而減少使用塑膠吸管，也能為環保盡一分心力。