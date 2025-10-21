顧臥床母賠了健康！74歲孝子髖關節軟骨磨光 手術後重拾行動力

74歲施男照顧9旬臥床母，長年腰、髖疼痛，出現長短腳，但他怕開刀住院，施母無人照看，延遲就醫，直到施母過世，就醫發現髖關節已嚴重退化，甚至軟骨磨光，經手術置換人工全髖關節，修正長短腳問題，且能正常行走了。

澄清醫院中港院區骨科醫師洪舜奕說明，施男曾左腿骨折治療過，近年照顧老母親，每天須頻繁翻身、抱起、扶重，偶有腰與髖疼痛並延伸到鼠蹊部，休息後緩解改善而沒有太留意，直到某天爬樓梯覺得腿軟無力、有喀喀聲響才發現問題嚴重，但也考量手術需要休息二、三個月，決定繼續緩著、服用止痛藥，但效果不彰。

施男直到母親日前過世，拄著拐杖跛行，到骨科門診向洪舜奕求診，洪舜奕檢視發現，施男左腿O型彎曲、右腿直立，明顯長短腿現象，主訴腰部、髖部疼痛且無法走太遠，放開拐杖也不能原地站立。

施男經X光檢查，發現其髖關節軟骨幾乎完全消失，關節處骨頭緊密黏合，股骨頭更磨損到只剩一半的扁平狀，就像個盤子。

洪舜奕說明，施男腰部與髖部疼痛延伸至鼠蹊部，且無法久站或遠走，但膝蓋卻無不適，為典型的髖關節退化表現；施男因照顧母親須負重加乘損傷，以及左腿舊傷造成代償保護機制，身體重心長期偏向右側，多項因素讓病灶加倍磨損，施男隱忍多年才導致如此嚴重的變形。

施男經接受置換前外側式人工全髖關節後，當天下午就在病房中走一圈，變形的腿已被修正拉回正常的長度，隔天開始到病房外行走，術後2周可以拄拐杖外出，疼痛與喀喀聲都不見了。