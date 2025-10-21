保障外送員權益 卓榮泰：明年1月跟立院討論整套指引

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
針對外送專法、保障外送員權益，行政院長卓榮泰（中）、勞動部長洪申翰（左）、交通部長陳世凱（右）在立法院答詢，卓榮泰表示行政院會通盤考量。記者曾學仁／攝影
針對外送專法、保障外送員權益，行政院長卓榮泰（中）、勞動部長洪申翰（左）、交通部長陳世凱（右）在立法院答詢，卓榮泰表示行政院會通盤考量。記者曾學仁／攝影

立法院朝野黨團21日分別召開記者會，一致訴求，應該立專法保障外送員權益。交通部長陳世凱於院會答詢時說明，約10月底提出整合性草案指引，希望12月底完成整套指引。行政院長卓榮泰指出，整份指引，明年1月將會完整地跟立法院做討論。

卓榮泰率各部會首長21日赴立法院進行施政報告並備詢。

立委廖偉翔質詢時問及，卓榮泰是否點過外送？卓榮泰回應「當然有，有時候下小雨也會點外送。」

有關外送員現況，廖偉翔提醒，Foodpanda自2012年進駐台灣已超過12年，疫情後爆發性成長，外送員人數已超過15萬人，其中四成至六成是全職外送員，這群人的權益是在法律灰色地帶。

被問及現行外送費的收入，勞動部長洪申翰表示，根據勞動部掌握，目前單筆外送費，保底價格，第一筆是45元。廖偉翔說，其實演算法會改變，所以曾發生過第二筆訂單的外送費被降到很低，這是今年7月發生的事情。

卓榮泰表示，勞動部有來報告過演算法，他們也正在檢討，如何保障外送員的權益。

廖偉翔指出，外送員面臨困境，包含外送費過低、演算法不透明、相關職業保險不夠、沒有合理申訴管道。更重要的是，外送員和平台的關係是什麼，究竟是雇傭、承攬，還是因應新興經濟模式所以有新的關係？台灣是否要參考歐美模式走出新道路？

廖偉翔表達，希望有相關立法方向：

第一，明訂最低外送費保障。

第二，要有公開透明演算法機制。

第三，制度化申訴機制。

第四，加強相關職業保險。

第五，平衡平台、外送員、商家、消費者之間權利義務。

卓榮泰回應，謝謝廖偉翔提出幾個重點，他知道立院正在討論此事。政院過去一段時間以來，一直在注意外送員的基本權利，請交通部、勞動部注意相關行為人的權益。就一整個外送行為，勞動部有一份指引。指引內容如果要法制化，必須要充分、方方面面都要達到，勞動部正在做法制化的努力。

洪申翰說明，對於外送員跟相關權益的法制化，這幾個月勞動部一直在研議。廖偉翔提到的幾個問題，勞動部評估有法制化的空間，因此勞動部對於法制化持更開放的態度，也很願意接下來跟朝野立委一起討論、審議，這是可以一起合作的。

洪申翰也說，行政團隊透過跨部會做整合性的行政指引，包括勞動部、交通部等相關部會。目前做了幾輪的檢討，朝野黨團都有提出外送專法的倡議，以及相關提案，勞動部很願意以開放的態度來討論。

被問及是否支持外送員專法，卓榮泰表示，勞動部現在有外送員指引，勞動部對於外送員本身的權益必須強化；若強化之後要變成專法，並沒有拒絕或排斥，但必須要成熟完備法制上的作業，正在進行這樣的工作。

卓榮泰指出，立院多位委員跟朝野黨團都有提出立專法，行政團隊會加速研議，並參酌朝野委員的意見，弄成更完備的法制過程。

對於法制化，洪申翰說，他沒有持保留態度，而是持開放態度面對專法。至於是否提出院版專法，他解釋，這涉及跨部會權責，對於法制化工作，這幾個月已經做相關研擬，進入到最後階段。行政部門版本通常需要一定法制作業。

陳世凱說明，政院有指定交通部作為治理機關，正在準備做整合性指引，不是只有針對勞動條件，因為跨的部會很多。大約10月底會提出整合性草案指引，11月會把利害相關人，包括消費者、外送員、業者、地方政府等，一起來討論指引，希望12月底完成整套指引。

卓榮泰強調，謝謝立委表達理解，大家可以看到各部會這幾個月努力的過程，行政院對於法制化程序必須走得多一點時間。陳世凱已經提到12月底完成整套指引，政院評估明年1月將會完整地跟立院做討論。

