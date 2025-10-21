允晨文化「民樂書坊」開幕 邀民眾尋找城北故事

快訊

中央社／ 台北21日電

允晨文化新事業「民樂書坊」今天開幕，創辦人吳東昇表示，他跟台北大稻埕有很深的感情，歡迎更多人一起來尋找城北故事；發行人廖志峰表示，希望透過這家書店讓更多讀者與作者相遇。

今天雖然下雨，17坪大的書店仍擠滿前來支持的作家、讀者，包括前駐美大使高碩泰、台灣生活美學基金會董事長彭俊亨、文訊雜誌社長封德屏、大稻埕國際藝術節發起人周奕成等人參與。

吳東昇致詞表示，他在南京西路、民樂街口一帶出生，在大稻埕一直生活到大學時代，在大稻埕開書店有一種回家的感覺。他表示，允晨文化42年來出了很多書，作者是最大資產，加上有同業的支持，才有今天的成績。

廖志峰表示，他一直在尋找出版的新動力，「允晨」40週年時就有了開書店的想法，終於在創辦人的支持下夢想成真，讓「允晨」的新舊讀者與作者聚在一起。

廖志峰談起兒時與大稻埕的淵源，他的阿嬤帶他去逛新學友書店，買了他人生第一本書、大仲馬的「三劍客」，只因當時只認得「大」和「三」這兩個字，沒想到牽起他與閱讀這麼深的關係。

廖志峰表示，他總是想起童年物質生活貧瘠的時代，書店彷彿塵世沃土，提供人們精神糧食，加入書店行列不是為了社交或虛名，而是為了擴大讀者接觸書的機會，「我只想找出讀者，找出我們自己的故事，至於可以走到哪裡，就交給未來」。

書店除了販售允晨文化出版的書，也開放陳列印刻文學、聯合文學、心靈工坊等三家出版社的出版品，書坊左側一整面書牆，成為最大特色，右側則掛滿廖志峰長年收藏的電影海報，目前可見「悲情城市」、「春光乍洩」、「醉生夢死」、「孽子」等海報，未來將舉辦各項藝文活動，期盼在台北打造一處文化新據點。

