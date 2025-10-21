台灣旅行團北海道車禍 觀光署：有投保、無人受傷

台灣旅行團在北海道旅遊期間發生車禍，所幸無人受傷。觀光署今天表示，發生事故後，業者已另派遊覽車繼續行程，經查業者有投保責任保險，後續也請旅行社持續關注旅客反應。

外媒報導，有台灣旅行團昨日在北海道觀光時發生車禍，所幸無人受傷。交通部觀光署今天表示，根據東南旅行社通報，發生車禍的是該業者赴日本團體旅遊，旅遊期間為10月18日至23日，旅客21人及領隊1人。

觀光署表示，該團昨天於北海道函館行程中，遊覽車與小客車發生對撞事故，領隊當場確認團體無人受傷，當下已調派另輛遊覽車繼續行程。

觀光署表示，旅行社已投保國泰世紀產物保險的旅行業責任保險（意外死亡500萬元，意外傷害醫療20萬元），已囑請旅行社後續行程應關注旅客反應及妥善照顧旅客安全。