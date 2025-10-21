華航4度響應天合聯盟永續航班 攜手中油添加4成SAF燃油創紀錄

中華航空為落實淨零碳排願景，今天（21日）第四度參與天合聯盟SkyTeam航空飛行挑戰（The Aviation Challenge, TAC），以A350-900新世代節油航機執飛CI-831 / CI-832桃園往返曼谷航班實踐永續作為，並導入低碳蔬食與空地減碳措施。今年以「影響力IMPACT」為核心，強調把永續理念落實到實際行動，華航首度於台灣出發航段添加高達40% SAF燃油，攜手台灣中油公司推動在地SAF實際應用。

華航表示，天合聯盟自2022年起推動航空飛行挑戰示範航班，以友誼性競賽形式鼓勵航空公司實踐永續營運、守護地球，今年共有23家航空公司響應。交通部也在今年4月23日舉辦「SAF啟航，永續飛航」啟動儀式，開啟台灣永續航空燃油SAF元年。華航長期致力於ESG推動，積極實踐淨零碳排承諾，連續八度入選《標普全球永續年鑑》、道瓊永續新興市場指數，名列全球航空產業前 5%。

華航指出，今年示範航班CI-831桃園－曼谷添加40%永續航空燃油，創下歷屆航空飛行挑戰示範航班最高添加比例，單次添加量達約7.7公噸，此創舉獲得台灣中油支持，象徵台灣永續航空燃油應用邁入新里程。回程航班CI-832曼谷－桃園則向泰國供油商PTTOR採購，展現跨國供應鏈合作成果。根據國際航空運輸協會（IATA）資料，SAF相較傳統燃油可減少約80%的碳排放。

為呼應示範航班的減碳理念及推廣健康美味的永續飲食文化，華航也邀請旅客響應環保愛地球，將米其林綠星餐廳「小小樹食」餐點搬上高空，返程航班主菜「泰式打拋植物肉佐香米與荷包蛋」完全以植物肉製作，但從視覺、嗅覺到味覺皆與葷食泰式打拋豬相仿。甜點則選用「香蘭椰絲甜凍」與當季時令水果，重現泰國國民美食風味。

本次永續示範航班機上用品部分，全艙等導入電子菜單（eMenu），經濟艙提供環保再製不鏽鋼餐具，搭配 rPET 材質的餐蓋、膠杯、枕套、頭墊紙與洗手間用品容器，生物可降解牙線棒，毛毯包裝改以紙環設計取代塑膠，自2022年雲端書坊上線以來已累積減重逾3,300公噸。

華航也將永續理念融入日常營運，機場地面作業導入電動拖車與電子化裝卸系統，減少碳排與紙張使用；貨運流程電子化，並採回收材質雨布，減少資源浪費，以實際行動樹立產典範，驅動航空界邁向更潔淨、更具韌性的未來。