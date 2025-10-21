快訊

中職／終於！兄弟打到第3戰首度領先 詹子賢敲陽春砲

雨量達標卻不放假？ 氣象粉專怒嗆：法規不遵守廢掉算了

華航4度響應天合聯盟永續航班 攜手中油添加4成SAF燃油創紀錄

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
華航首度於台灣出發航段添加高達 40% 永續航空燃油（SAF)，攜手台灣中油公司推動在地 SAF 實際應用，由華航永續長鄭智仁（前排右五）及中油副執行長林勝益（前排左五）代表合影。記者黃仲明／攝影
華航首度於台灣出發航段添加高達 40% 永續航空燃油（SAF)，攜手台灣中油公司推動在地 SAF 實際應用，由華航永續長鄭智仁（前排右五）及中油副執行長林勝益（前排左五）代表合影。記者黃仲明／攝影

華航空為落實淨零碳排願景，今天（21日）第四度參與天合聯盟SkyTeam航空飛行挑戰（The Aviation Challenge, TAC），以A350-900新世代節油航機執飛CI-831 / CI-832桃園往返曼谷航班實踐永續作為，並導入低碳蔬食與空地減碳措施。今年以「影響力IMPACT」為核心，強調把永續理念落實到實際行動，華航首度於台灣出發航段添加高達40% SAF燃油，攜手台灣中油公司推動在地SAF實際應用。

華航表示，天合聯盟自2022年起推動航空飛行挑戰示範航班，以友誼性競賽形式鼓勵航空公司實踐永續營運、守護地球，今年共有23家航空公司響應。交通部也在今年4月23日舉辦「SAF啟航，永續飛航」啟動儀式，開啟台灣永續航空燃油SAF元年。華航長期致力於ESG推動，積極實踐淨零碳排承諾，連續八度入選《標普全球永續年鑑》、道瓊永續新興市場指數，名列全球航空產業前 5%。

華航指出，今年示範航班CI-831桃園－曼谷添加40%永續航空燃油，創下歷屆航空飛行挑戰示範航班最高添加比例，單次添加量達約7.7公噸，此創舉獲得台灣中油支持，象徵台灣永續航空燃油應用邁入新里程。回程航班CI-832曼谷－桃園則向泰國供油商PTTOR採購，展現跨國供應鏈合作成果。根據國際航空運輸協會（IATA）資料，SAF相較傳統燃油可減少約80%的碳排放

為呼應示範航班的減碳理念及推廣健康美味的永續飲食文化，華航也邀請旅客響應環保愛地球，將米其林綠星餐廳「小小樹食」餐點搬上高空，返程航班主菜「泰式打拋植物肉佐香米與荷包蛋」完全以植物肉製作，但從視覺、嗅覺到味覺皆與葷食泰式打拋豬相仿。甜點則選用「香蘭椰絲甜凍」與當季時令水果，重現泰國國民美食風味。

本次永續示範航班機上用品部分，全艙等導入電子菜單（eMenu），經濟艙提供環保再製不鏽鋼餐具，搭配 rPET 材質的餐蓋、膠杯、枕套、頭墊紙與洗手間用品容器，生物可降解牙線棒，毛毯包裝改以紙環設計取代塑膠，自2022年雲端書坊上線以來已累積減重逾3,300公噸。

華航也將永續理念融入日常營運，機場地面作業導入電動拖車與電子化裝卸系統，減少碳排與紙張使用；貨運流程電子化，並採回收材質雨布，減少資源浪費，以實際行動樹立產典範，驅動航空界邁向更潔淨、更具韌性的未來。

華航於去程桃園-曼谷航班，攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」 推出以台灣在地食材的低碳蔬食料理。記者黃仲明／攝影
華航於去程桃園-曼谷航班，攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」 推出以台灣在地食材的低碳蔬食料理。記者黃仲明／攝影
航空飛行挑戰執飛航班在旅客的用品設計上，融入多項環保元素。記者黃仲明／攝影
航空飛行挑戰執飛航班在旅客的用品設計上，融入多項環保元素。記者黃仲明／攝影

華航 曼谷 碳排放 航班 零碳 桃園機場

延伸閱讀

燃油層峰玩家的一大喜事！Ferrari將持續投入內燃機科技的研發！

吃肉=燃油？研究：美肉類消費碳排3.29億噸直逼化石燃料

華航淨零飛行 首度永續航空燃油添加比率40%、攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」

整理包／華航、長榮、星宇線上旅展比拚 飛日韓甜甜價9千有找

相關新聞

業者曝「沒有一天賺錢」！9028客運年底將停駛 新北提2替代路線

行駛新店與宜蘭間、途經坪林地區的9028客運預計今年底停駛，儘管長年虧損，該路線仍是坪林居民賴以通勤的重要交通工具。為保...

三班護病比獎勵遭濫用？醫院拿來買點心、修天花板 工會批荒謬

衛福部承諾三班護病比入法，但遲未訂出時程表，強調「獎勵先行」。自今年3月實施三班護病比後，衛福部今年6月發放各家達標醫院...

手搖店塑膠吸管溶出試驗超標…譚敦慈指酸性、熱飲風險高 籲用環保吸管

衛福部食藥署在邊境揪出知名連鎖手搖飲料店「麻古茶坊」，輸入來自中國大陸的塑膠吸管，溶出試驗殘渣濃度過高，並解釋這會導致民...

顧臥床母賠了健康！74歲孝子髖關節軟骨磨光 手術後重拾行動力

74歲施男照顧9旬臥床母，長年腰、髖疼痛，出現長短腳，但他怕開刀住院，施母無人照看，延遲就醫，直到施母過世，就醫發現髖關...

保障外送員權益 卓榮泰：明年1月跟立院討論整套指引

立法院朝野黨團21日分別召開記者會，一致訴求，應該立專法保障外送員權益。交通部長陳世凱於院會答詢時說明，約10月底提出整...

最新《全球安寧療護地圖》成果出爐 台灣名列第三、僅次德國、荷蘭

台灣醫界在安寧緩和醫療領域上表現卓越，最新《全球安寧療護地圖》研究指出，排名世界第三，僅次於德國與荷蘭，在亞洲居領先地位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。