最新《全球安寧療護地圖》成果出爐 台灣名列第三、僅次德國、荷蘭

台灣醫界在安寧緩和醫療領域上表現卓越，最新《全球安寧療護地圖》研究指出，排名世界第三，僅次於德國與荷蘭，在亞洲居領先地位。安寧照顧基金會將攜手各心智障礙機構、團體與醫護單位，共同推動心智障礙者的「善終準備」計畫，讓安寧體系走向全人、平等。

今年世界安寧日主題為「邁向承諾：打造普及的安寧療護」，台灣安寧照顧協會、安寧照顧基金會攜手舉辦「安寧三十而立 領航三五永續」－2025世界安寧日暨安寧週年誌慶活動，啟動「善終平權」新里程碑，希望政府更加重視台灣社會日益增長的長期照護需求。

安寧照顧基金會董事長施壽全、台灣安寧照顧協會理事長李英芬共同宣示，對「普及善終」的堅定決心，未來將透過分工合作與資源整合的力量，在社會倡議、弱勢關懷、專業教育等面向持續深耕，齊力推動安寧服務的普及化與永續發展。

施壽全強調，未來安寧照護不再僅限於醫療院所，而是廣泛地融入社區，成為長照服務的重要組成部分。

值得一提的是，安寧照顧基金會善用「2025傳善獎」資源，攜手各心智障礙機構、團體與醫護單位，共同推動心智障礙者的「善終準備」計畫，施壽全說，「這將是台灣安寧服務體系走向全人、平等的關鍵一步。」

施壽全指出，心智障礙者因認知與表達困難，在面對疾病末期時，往往難以表達自身痛苦與善終意願。為此，基金會極集透過專業培訓與資源整合，協助機構與家庭提前規劃、溝通，確保弱勢族群能夠獲得有尊嚴、符合其個別需求的善終照護。

台灣於2000年通過《安寧緩和醫療條例》後，2019年通過《病人自主權利法》，成為亞洲唯一同時保障兩項善終自主權利的國家。最新《全球安寧療護地圖》研究肯定了我國在政策推動、教育訓練與社區照護等面向的長期投入，在推動「安寧法制化」與「普及化照護」上已開花結果。

施壽全表示，如何讓安寧服務進一步深入社區，將安寧關懷延伸至最需要的角落，真正實現「善終平權」，仍是未來的重要挑戰。台灣人口結構快速老化，長期照護的需求日益增加，普及化的安寧照護可以提升整體長照品質，確保每位國民都能獲得有尊嚴的善終。

李英芬理事長表示，協會在11月持續舉辦年度安寧學術研討會，針對社區照顧服務員及醫護專業人員，辦理安寧訓練及繼續教育課程，強化第一線照護知能，確保高品質的安寧服務能夠從醫療院所延伸到社區，與長照服務無縫接軌。