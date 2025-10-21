名醫涉替未成年進行減重手術 高市衛生局：過度醫療

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄市減重手術爭議延燒，衛生局今說明，針對宋姓醫師涉及過度醫療案，經醫師懲戒委員會審議後，決議自10月27日起停業4個月，並須完成醫學倫理及醫事法規各10小時的繼續教育課程，同時已移送地檢署偵辦。據了解，宋姓醫師目前人在國外，他受訪表示，未成年病患肥胖且出現第二性徵，何況手術前均有家長簽署手術同意書，對於遭認定過度醫療，返國後將依法提出申覆。

衛生局指出，今年7月31日接獲民眾通報，博田國際醫院一名患者接受宋醫師執行腹腔鏡胃袖狀切除術後出現併發症，隨即展開調查，期間共調閱博田國際醫院45份病歷、義大大昌醫院209份病歷。

經初步調查，宋醫師曾對多位未達國內外減重手術適應症標準的病患動刀，且在未完成評估下為未成年個案執行手術，涉有過度醫療、違背醫學倫理及業務上不當行為。

衛生局表示，醫懲會10月13日開會決議，認定宋醫師確實對非病態性肥胖病患施行多項減重手術，屬「非醫療必要過度治療」為維護病人安全及醫師執業秩序，決議停業處分；另因宋醫師曾替未成年患者開刀，疑違反兒少法精神，已主動通報「社會安全網」平台並移送檢調。

衛生局也查出，宋醫師未事先報備支援醫療，即在博田國際醫院執業，違反醫師法第8條第2項，裁罰10萬元；另於社群平台刊登醫療廣告未完整揭示手術適應症與副作用，違反醫療法第86條第7項，裁罰5萬元。

針對博田國際醫院部分，衛生局查有管制藥品簿冊登載不實、保存期限不足等缺失，依管制藥品管理條例裁罰共12萬元，至於醫療費用是否超額收取，因涉及健保申報及自費項目認定，將續行調查以保障患者權益。

衛生局強調，市府重視病人安全與醫療倫理，將持續監督受懲戒醫師落實相關教育及停業規定，並督導醫療院所強化管理，避免類似事件再度發生。

