寶林茶室案後北市要求店家強制貼責任險保單 議員：店家憂個資外洩

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員徐立信（左）指出，店家陳情保單或繳費證明都是個資，就算用筆塗掉，仍有外洩風險。圖／擷取自網路
因應寶林茶室案，台北市今年實施消費場所張貼公共意外責任保單、繳費證明的正本或影本。北市議員徐立信接獲店家陳情，由於上頭都是個安，憂心會有外洩風險。法務局表示，主要是如何證明店家有繳納保費，會再將議題與金管會及保險公會研擬。

2024年寶林茶室集體中毒案，該業者稱有投保公共意外責任險，但因為未繳費而失效，為此，法務局修法強制消費場所，需要在顯眼處張貼或懸掛「公共意外責任保險單」及「繳費證明」的正本或影本。不過，徐立信指出，保單或繳費證明都是個資，就算用筆塗掉，仍有外洩風險。

他說，由於強制投保公共意外責任保險實施辦法，附表適用範圍的場館，舉凡餐廳、小吃店、補習班、商場等不勝枚舉。其中商業處及教育局業管處所都逾3000個以上、總計9961個場所需要張貼。

然而，他參考六都自治條例，台北市是唯一要求消費場所貼出公安險繳費證明的，不但畫蛇添足擾民，更增加基層公務員得到近上萬處地點稽查。

法務局長連堂凱表示，主要是希望讓消費者能清楚看見，消費場所是合規、安心，主要仍是如何證明有繳保費這件事，未來也會研擬改以「繳費保險證明書」作為有效文件，或以數位查詢的方式取代實體張貼，會持續與產險公司、金管會等單位反映。

