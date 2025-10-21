隱形殺手！台北榮總免割脖子「客製化開窗支架」手術 拆除主動脈弓瘤

人口老化、三高病患增加，退化性疾病「主動脈弓部瘤」患者日增，一旦破裂，可能引起中風，危及生命。台北榮總引進「客製化胸主動脈開窗支架」，依患者主動脈態樣訂做支架，由鼠蹊部進入置放，適合高齡或曾接受相關手術等患者，目前已成功治療兩名個案。

主動脈長時間承受心臟壓縮送出血流的衝擊壓力，當主動脈壁退化，發生病變後，胸、腹主動脈可能像氣球一樣慢慢擴大，形成主動脈瘤，進而剝離、破裂。台北榮總心臟外科主治醫師陳沂名指出，主動脈瘤及主動脈剝離破裂，在心血管猝死中排名第四，所有主動脈疾病中，又以主動脈弓部瘤最為複雜。

陳沂名指出，主動脈弓部上方有通往腦部的三條重要分支，當腫瘤破裂，嚴重影響腦部血流。主動脈弓部瘤好發於70歲以上男性、有吸菸習慣及有高血壓、高血脂、高血糖「三高」患者。避免主動脈弓部瘤破裂，除了控制危險因子，手術是唯一根治方式。

陳沂名說，正常主動脈弓部血管直徑約3公分，當腫瘤大於6公分，破裂風險將從萬分之一上升至7%至12%，相當危險。手術方式分為傳統開胸手術，以及微創主動脈支架置入，但微創手術前通常需先進行頸部繞道手術，確保腦部血流暢通，若患者條件不適合，則需開胸切除腫瘤並重建。

台北榮總採用「客製化胸主動脈開窗支架」，依每位患者獨特的主動脈形狀、走向、頸部分支動脈的大小、角度，進行客製化設計。手術時從鼠蹊部進入，在X光導引下置入適當位置，支架釋放後再將三條較小的覆膜支架分別置入頸部3條分支動脈，可隔離動脈瘤，預防破裂，保持頸部血流暢通，降低中風風險。

80歲曾先生有高血壓與慢性腎臟病，曾罹患降主動脈及腹主動脈瘤，接受胸、腹支架置入及開放式腹主動脈置換手術，經門診追蹤發現，主動脈弓部出現6.2公分腫瘤，且緊鄰三條通往腦部及左右手的頸部分支，不適合一般的胸主動脈支架及頸部動脈繞道手術，也不適合傳統開胸手術，經醫療團隊評估建議，使用客製化開窗支架治療。

63歲謝先生廿年前因主動脈剝離，曾時他接受傳統開放式胸主動脈置換手術，近年後續追蹤發現弓部動脈瘤逐漸增至8公分，非常接近通往腦部的3個重要血管分支。若要手術，第於是二次開胸，風險極高，經徵詢多位醫師，最後選擇北榮「不用割脖子（頸部繞道手術）」，以客製化胸主動脈開窗支架治療，拆掉不定時炸彈。

什麼狀況適合「客製化胸主動脈開窗支架」手術？陳沂名說，患者術前須評估主動脈弓及三條血管位置，若屬於牛角型主動脈弓，有3條血管卻僅有2個開口，或3條血管靠太近，或升主動脈長度太短，甚至鈣化、血腫等，均不適合。手術目前無健保給付，需自費逾百萬元。

台北榮總心臟血管中心副主任張效煌說，大血管手術支架發展至今20年，主動脈弓瘤可以採用「客製化胸主動脈開窗支架」，將治療往前跨出一大步，往後僅有主動脈剝離需要進行開胸手術。