進口中國製吸管溶出試驗超標被銷毀 麻古茶坊：未流入市面

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
知名連鎖手搖飲店「麻古茶坊」自中國大陸輸入的吸管，被檢出溶出試驗超標，共5公斤被要求退運或銷毀。圖／食藥署提供
知名連鎖手搖飲店「麻古茶坊」自中國大陸輸入的吸管，被檢出溶出試驗超標，共5公斤被要求退運或銷毀。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布邊境不合格品項，知名連鎖手搖飲店「麻古茶坊」自中國大陸輸入吸管，被檢出溶出試驗超標，共450公斤被要求退運或銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，溶出試驗超標，代表吸管在酸性飲料中，可能溶出殘渣，造成健康危害。

對此，麻古茶坊下午發聲明，稱該批吸管已於邊境檢驗階段全數依法銷毀處理，並未進入國內任何通路使用，門市目前使用之吸管為不同來源，門市營運與消費者飲用安全均完全不受影響，請消費者安心。

麻古茶坊表示，一向以嚴謹標準落實食品安全與供應鏈管理，並持續強化相關流程，以確保所有原物料皆符合安全規範。將持續以最審慎、負責的態度守護消費者的信任與安心。

食藥署在邊境抽驗這批由「麻古茶坊」報驗的中國吸管，以攝氏4度醋酸於攝氏9度放置30分鐘後，溶出試驗結果檢出蒸發殘渣49ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以聚丙烯為合成原料的塑膠類，蒸發殘渣合格標準為30ppm以下，該批樣品數值明顯超標。

