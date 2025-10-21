控高市衛生局誤判還廢照 網紅醫師王銘嶼：2死者非過度醫療

高雄市多起減重手術爭議延燒，網紅醫師王銘嶼今天接受本報獨家專訪指出，衛生局以「過度醫療」將他廢照，但另一名同樣為低體重患者開刀的醫師，僅被停業4個月「這是雙重標準，兩套裁罰邏輯」，他說10天內2位高風險病人死亡是否有過失刑責，法院尚未裁定，卻先判過度醫療，這是「先罰後審」。衛生局則強調依法審查，根據醫懲會結果，王銘嶼醫師減重手術造成2名病患死亡，依違反醫師法裁處。

王銘嶼強調，他被懲處案件與「過度醫療」性質不同，2名身亡病患皆屬「病態性肥胖」或「需重建手術」治療案例，其中林姓病患BMI 31.8患者，因先前手術失敗必須重建腸胃結構，另位許姓病患BMI38、合併糖尿病與高血壓，屬病態性肥胖，都屬醫療手術必要。

「這兩位都是病人，不是醫美減重個案，並未涉及過度醫療，卻被拿來混在一起，當作社會輿論要我背的罪名」王銘嶼質疑，過度醫療應是針對非適應症患者，為何懲處完全不同？

王銘嶼表示，兩名死亡病逝患者手術性質，皆屬於適應症內的重建與代謝手術，是否屬醫療過失仍待司法解剖與鑑定，主管機關卻以輿論壓力先下重罰，他說自己並非要否認責任，而是要求一個公正審查的機制。

王銘嶼進一步說，他向醫懲會提交上千例追蹤關於小基數低體重數據與術後成果，成功率極高，也未有病患投訴「過度醫療」，他卻被以過度醫療懲處，王銘嶼再強調，兩位高風險病人死亡，是否有過失刑責尚未裁定，只因他開小基數手術就判過度醫療廢照，另一位醫師卻停業4個月，質疑醫懲會標準何在。

王銘嶼說，遭廢止執照後，依醫師法規定雖可提起覆審與訴願，但整體流程冗長，即使最終證明清白，停業期也已過，信譽與病人信任都無法挽回。他認為，這樣的程序不僅對醫師不公，也違反病人自主權，病人有選擇醫師與術式的權利，卻因行政裁罰讓醫生被迫離場。

王銘嶼透露，目前仍有2、300名患者排隊等候手術，有些人已經放棄等待，甚至轉向其他醫師求助，這一年對等於被剝奪工作權，也讓病人失去了原本信任的醫療選擇。

他批評，主管機關設定復業條件本身就充滿矛盾，要求他在停業期間，在醫學中心完成20例減重手術作為重返執業的評估依據，但他已停業不能執刀，卻要求在無執照情況下完成手術，只能借用其他醫師名義，這本身就是違法，他質疑這樣的條件設計形同「卡死」復業之路，讓懲處不只是暫時性停權，而是變相封殺。

他也提到，未來一年期滿後雖可申請恢復執照，但仍須逐縣市提出申請，視地方衛生局審核結果而定，如果高雄不讓我執業，只能再去屏東、台南或嘉義，一個縣市一個縣市發函，這簡直就像醫師版的流浪。

他嘆，未來有很大機率變成被各縣市踢皮球「流浪醫師」，被貼上違法標籤，但衛生局輕放同樣執行小基數手術醫師，只停業4個月，這樣的懲處不僅不公，也剝奪了病人選擇醫師的權利。

針對醫界部分人士批評「縮胃曠腸手術」風險高、在中國大陸被禁止，王銘嶼說，有醫師以訛傳訛混淆術式名稱，他舉例，大陸禁的是另一種高風險手術，並非他所執行的曠腸術式，此外，包括國內大型醫學中心也有執行類似手術，安全性已大幅提升。

他批評部分醫師「雙重標準」，嘴上說BMI24的人太瘦不該開刀，但他們自己醫院也在做小體重病人的手術，他強調，現今減重外科技術已能取代長期用藥與危險療法，應被視為醫療進步而非違規行為，提出的重點是技術安全與臨床改善，卻被解讀成違法。

針對外界質疑他存在「插隊」情況，王銘嶼坦言，確有收取額外費用安排手術時段，但強調這屬於醫院內部行政作業，並非違法行為。「醫院每天手術排程固定，若病人希望提前安排、延長開刀時段，就需支付額外費用，作為醫護加班與麻醉團隊的獎勵金。」

王銘嶼表示，臨床手術能量有限，部分手術排程往往需等待半年至一年，「若病人願意多付費加班時段，我們會延後開刀至晚上六、七點，由醫院同意並安排加班團隊。」他強調，這些費用並非個人私收，而是用於分配給麻醉師、護理師與手術助理，「我收錢，也發錢，社會只看到我在收，卻沒看到醫護群體在加班付出。」

他說，「插隊」一詞容易造成誤解，但本質上是使用者付費的制度，護理人員和麻醉師超時工作，理應有加班津貼，他指出，院內護理師薪資普遍高於業界約兩成，高階護理師月薪約8至9萬元，年薪可達百萬，這些都是靠加班與手術分紅支撐。