低溫寒害致減產 114年1期水稻保險理賠1.3億元

中央社／ 台北21日電
農業部表示，114年第1期水稻產量已完成調查統計，共約1.1萬名農民獲得出險，理賠金額達新台幣1.3億元。示意圖，非新聞當事照。圖／聯合報系資料照
農業部今天表示，114年第1期水稻產量已完成調查統計，部分地區因低溫寒害影響，造成稻穀空包彈、收成減產，共約1.1萬名農民獲得出險，理賠金額達新台幣1.3億元。

農業部發布新聞稿指出，114年1期作各鄉鎮市區水稻產量完成調查統計，部分地區因低溫寒害影響，造成稻穀不稔實（空包彈）導致減產，經統計有18縣市、65個鄉鎮，共約1.1萬名農民獲得出險，理賠金額達1.3億元。

水稻收入保險分為「基本型」及「加強型」，其中「基本型」保險為全面納保項目，保費由農業部全額補助，114年1期起當各鄉鎮市區平均產量減少超過2成，每公頃理賠金額由1.8萬元提高至2萬元。

至於「加強型」保險，是當鄉鎮產量減產超過5%（1期作）或10%（2期作）以上就啟動理賠，今年放寬繳公糧者也可投保，保費由農業部補助一半保險費、部分縣市政府也加碼提供補助。

農業部表示，根據統計，114年1期作「基本型」理賠約0.8億元、「加強型」理賠約0.5億元。

農業部說，從111年1期作開辦水稻收入保險迄今，累積已有13.7萬名農民獲賠約25.4億元，有效填補農民經營損失。

