業者曝「沒有一天賺錢」！9028客運年底將停駛 新北提2替代路線

行駛新店與宜蘭間、途經坪林地區的9028客運預計今年底停駛，儘管長年虧損，該路線仍是坪林居民賴以通勤的重要交通工具。為保障通勤權益，業者已提案新闢「坪林－捷運市政府」及「坪林－礁溪」兩條替代快速公車路線。新北市府表示，相關資料已送交台北市與宜蘭縣政府審議中，並強調在新路線上路前，原9028路線不會停駛。

新北市議員陳永福指出，雖然9028長期營運虧損，但對坪林居民而言是通勤與就學的命脈，「在替代路線未核准前，9028不能停駛」。他說，交通部監理站早已在會議中明確要求，須由地方政府提報替代路線，經審核通過後方可終止原有路線，否則不具法源依據。

陳永福說，目前業者已提出「坪林－礁溪」與「坪林－台北市政府」兩條新路線，交通局亦表示支持，並已報送台北市與宜蘭縣政府進行審查。他強調，市府應加速行政流程，確保新路線能於年底前順利接軌，「務必要無縫銜接，保障通勤族與學子權益」。

對於9028停駛主因，首都客運總經理李建文直言「沒有一天賺錢」，每日虧損約10萬元，年損估達3千至3千5百萬元。他指出，該路線與其他北宜國道班車高度重疊，加上新店非主要轉運點，轉乘效果不佳，致使載客量長期低迷。他認為，此案可視為完成階段性任務，「功德圓滿」。

李建文進一步指出，跨縣市長程客運面臨的最大問題是「客源不足」與「票價結構失衡」。「長程票價太高沒人搭，短程票價又低於成本」，使業者難以持續經營。他呼籲主管機關應通盤檢討票價機制，避免更多客運路線步上停駛後塵。

新北市交通局則回應，考量坪林地區公共運輸需求仍在，已持續向中央建議保留9028路線，同時也支持業者新闢替代方案。兩條替代路線因跨及台北市與宜蘭縣，目前正徵詢相關單位意見，後續將依法公告徵求有意願接手營運的業者。交通局強調，業者已承諾，在新路線正式上線前，9028將持續行駛不中斷。