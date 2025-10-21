樺加沙颱風後本土類鼻疽累計4例 疾管署籲落實「防疫三保」

疾管署指出，樺加沙颱風一個月內，本土類鼻疽病例累計4例，分別是高雄市2例、台中市及屏東縣各1例，患者皆無花蓮旅遊及救災史。疾管署發言人曾淑慧表示，近日各地大雨持續，可能增加類鼻疽、鉤端螺旋體病及腸胃炎等發生風險，呼籲民眾雨後清理環境時請落實「裝備保護、飲食保護、清潔保護」防疫三保，避免傳染病威脅。

疾管署統計，今年國內累計68例類鼻疽本土病例，含11例死亡，為歷年同期第三高，低於2024年101例及2005年72例；患者主要年齡層為65歲以上38例、50至64歲22例，分布縣市以高雄市50例為多，其次為台中市10例、屏東縣4例、台南市3例、宜蘭縣1例。

今年鉤端螺旋體病本土病例累計63例，含1例死亡，以50至64歲25例、25至49歲18例為主要年齡層，分布於15個縣市，以台中市12例為多，其次為新北市11例、屏東縣9例、高雄市8例及台南市7例，其餘10個縣市介於1至4例，其中花蓮縣1例。

疾管署表示，因應花蓮縣類鼻疽檢驗需求，疾管署輔導該縣具檢驗能力醫療院所加入在地檢驗網絡，提升地方檢驗量能。除花蓮慈濟醫院，門諾醫院及台北榮總玉里分院於10月15日及10月20日順利成為該縣第2及第3家類鼻疽認可檢驗機構，共同加入該縣類鼻疽檢驗工作。

疾管署提醒，豪大雨可能造成積水或淹水，民眾清理家園時，易因接觸汙水、汙泥或環境積水孳生病媒蚊，造成鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病及登革熱等傳染病疫情；籲請民眾清理家園時務必落實「裝備要齊全、飲食要注意、清除孳生源」防疫三步驟，遠離傳染病。

疾管署將持續與各縣市政府衛生局通力合作，監視災後傳染病情形，提醒民眾如有不適症狀請盡速就醫，醫療院所如發現疑似病例請加強詢問相關接觸史並立即通報，以減少如病媒蚊傳染病等散播的風險。如有傳染病相關疑問，可至疾管署全球資訊網查閱，或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。