光電爭議頻仍 環境部：啟動環評標準修正作業

環境部今天重申，先進國家普遍無水面型光電應辦環評標準，日韓雖規定太陽光電應環評，但未針對水面型另設標準，新加坡採個案行政指導；台灣已啟動太陽光電環評標準修正作業。

7月颱風丹娜絲造成嘉南地區滯洪池許多光電板毀損，日前烏山頭水庫設置水面型光電也引發水質討論，另有立委提出設置水面型光電應環評的要求。

環境部今天發布新聞稿表示，先進國家普遍無水面型光電應辦環評標準，如德國並未訂有太陽光電應實施環評規定，而日本、韓國等雖訂有太陽光電應實施環評規定，但未另訂水面型光電應實施環評標準。

環境部補充，考量水面型光電引起國內社會高度關注，已啟動太陽光電環評標準修正作業，後續將以環境保護優先，依科學數據及社會共識進行修正研議。

環境部說明，新加坡Kranji水庫（裝置容量141MW）採個案行政指導方式辦理環評，為其委託公司所撰寫，於許可審查階段併同審查，無明定開發行為實施環評門檻。

印尼Gajah Mungkur水庫（裝置容量100MW）因個案投資方要求國際融資過程遵守專案環境和社會保障政策，而實施環境與社會影響評估（Environmentaland Social Impact Assessment, ESIA），屬自我宣告並以表單檢核呈現，類似台灣漁電共生環社檢核機制。

最後是韓國Saemangeum水庫（裝置容量2100MW），個案達到該國設置太陽光電應辦理環評門檻（裝置容量100MW以上），非因水面型光電而辦理環評。