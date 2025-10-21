年闖3次紅燈等違規 115年3月起須強制回訓

交通部今天提醒，為強化違規駕駛的安全意識，明年3月起，只要一般駕駛人有闖紅燈、無號誌路口未依路權行駛等行為，1年達3次以上就必須強制接受矯正防制班3小時。

交通部公路局日前宣布，115年1月起將分階段推動17項改革措施，包括汽、機車筆試取消是非題、改成選擇題，新增未滿18歲無照駕駛再犯班，高齡換照從75歲下修至70歲。

其中明年3月將實施小型車/大型車場考增加停讓項目、特定違規累犯施以講習（矯正防制班）。

交通部今天在臉書貼文表示，闖紅燈、無號誌路口未依路權行駛以及行近未設行車管制號誌的行人穿越道、醫院及學校等未依規定減速等項目中，若一般駕駛人1年達3次者、營業大型車職業駕駛人1年達2次者，納入矯正講習對象，必須上3小時矯正防制班，即時矯正錯誤駕駛觀念。

交通部也列出11種違規樣態提醒駕駛，包含汽車駕駛人行經有燈光號誌管制的交岔路口闖紅燈；支線道車不讓幹線道車先行；少線道車不讓多線道車先行；車道數相同時，左方車不讓右方車先行。

行近鐵路平交道，不將時速減至15公里以下；行近未設行車管制號誌行人穿越道，不減速慢行；行經設有彎道、坡路、狹路、狹橋或隧道標誌路段或道路施工路段，不減速慢行；行經設有學校、醫院標誌路段，不減速慢行；未依標誌、標線、號誌指示減速慢行；行經泥濘或積水道路，不減速慢行，致污濕他人身體、衣物；因雨、霧視線不清或道路上臨時發生障礙，不減速慢行。