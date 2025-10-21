快訊

閃兵集團滾雪球！陳柏霖50萬交保 棒棒堂小杰35萬交保：年輕做錯事

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

年闖3次紅燈等違規 115年3月起須強制回訓

中央社／ 台北21日電

交通部今天提醒，為強化違規駕駛的安全意識，明年3月起，只要一般駕駛人有闖紅燈、無號誌路口未依路權行駛等行為，1年達3次以上就必須強制接受矯正防制班3小時。

交通部公路局日前宣布，115年1月起將分階段推動17項改革措施，包括汽、機車筆試取消是非題、改成選擇題，新增未滿18歲無照駕駛再犯班，高齡換照從75歲下修至70歲。

其中明年3月將實施小型車/大型車場考增加停讓項目、特定違規累犯施以講習（矯正防制班）。

交通部今天在臉書貼文表示，闖紅燈、無號誌路口未依路權行駛以及行近未設行車管制號誌的行人穿越道、醫院及學校等未依規定減速等項目中，若一般駕駛人1年達3次者、營業大型車職業駕駛人1年達2次者，納入矯正講習對象，必須上3小時矯正防制班，即時矯正錯誤駕駛觀念。

交通部也列出11種違規樣態提醒駕駛，包含汽車駕駛人行經有燈光號誌管制的交岔路口闖紅燈；支線道車不讓幹線道車先行；少線道車不讓多線道車先行；車道數相同時，左方車不讓右方車先行。

行近鐵路平交道，不將時速減至15公里以下；行近未設行車管制號誌行人穿越道，不減速慢行；行經設有彎道、坡路、狹路、狹橋或隧道標誌路段或道路施工路段，不減速慢行；行經設有學校、醫院標誌路段，不減速慢行；未依標誌、標線、號誌指示減速慢行；行經泥濘或積水道路，不減速慢行，致污濕他人身體、衣物；因雨、霧視線不清或道路上臨時發生障礙，不減速慢行。

慢行 闖紅燈 交通部

延伸閱讀

汽車左轉撞行人！陪傷者上救護車後「做1事」 駕駛下場慘了

三鶯線進度達 95％ 侯友宜：12月完工 明年初勘、交通部履勘後通車

高雄48歲婦人半夜闖紅燈過馬路 遭小黃撞飛傷重不治

不給走斑馬線引議！台中新光商圈昨起恢復正常 仍禁止車輛排隊

相關新聞

業者曝「沒有一天賺錢」！9028客運年底將停駛 新北提2替代路線

行駛新店與宜蘭間、途經坪林地區的9028客運預計今年底停駛，儘管長年虧損，該路線仍是坪林居民賴以通勤的重要交通工具。為保...

「見紅休vs排休」哪個好？過來人一面倒：這種很多會坑薪水

工作形式百百種，休假制度也大有不同。一名網友最近在看工作，好奇詢問大家對於「見紅休」和「排休」的喜好。

再投入電動三輪機車 中華郵政力拚2040年前郵務車輛全面電動化

中華郵政公司為展現ESG永續經營推動成果以及打造綠色車隊願景，今天在台北北門郵局舉辦「電動三輪機車啟用典禮」，第一階段試...

從闆娘到夜市擺攤維持家計現開餐廳 她曾洗碗到半夜坐地哭

中國重慶女汪玥如嫁台商，原本是闆娘，來台灣後丈夫中風，她撐起家計在夜市攤擺，現在豐原開四川料理重慶火鍋店，特色美食已有穩...

高齡懷孕影響胎兒…不只因媽媽 研究揭「老精子」恐遺傳有害突變給孩子

女性高齡懷孕不只媽媽自身會有風險，卵子品質也更容易出現染色體異常，讓未出生的孩子面臨缺陷風險。但不只女性，「高齡父親」也可能有機率把有害突變（Harmful Mutations）因子遺傳給孩子。

樺加沙颱風後本土類鼻疽累計4例 疾管署籲落實「防疫三保」

疾管署指出，樺加沙颱風一個月內，本土類鼻疽病例累計4例，分別是高雄市2例、台中市及屏東縣各1例，患者皆無花蓮旅遊及救災史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。