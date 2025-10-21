快訊

新冠疫情歷經18周後上升 疾管署提醒盡速接種疫苗

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部疾管署今表示，目前國內新冠疫情處低點波動，第42周新冠門急診就診計1792人次，較前一周上升5.8%，主流變異株為NB.1.8.1；全球近期新冠病毒陽性率呈上升趨勢。記者翁唯真／攝影
衛福部疾管署今表示，目前國內新冠疫情處低點波動，第42周新冠門急診就診計1792人次，較前一周上升5.8%，主流變異株為NB.1.8.1；全球近期新冠病毒陽性率呈上升趨勢。記者翁唯真／攝影

衛福部疾管署今表示，目前國內新冠疫情處低點波動，第42周新冠門急診就診計1792人次，較前一周上升5.8%，主流變異株為NB.1.8.1；全球近期新冠病毒陽性率呈上升趨勢，疾管署發言人曾淑慧表示，國內新冠疫苗接種累計約78.1萬人次，約為去年同期約56.8萬人次的1.4倍。因疫苗接種約需2周的時間才能獲得足夠保護力，請民眾盡早前往合約院所接種流感及新冠疫苗。

疾管署指出， 新冠今年高峰於5月底、6月初，過去18周都是上下波動或是持續下降，不過上周又升溫，當然也可能是因為前幾周有假日的關係，將密切觀察。

曾淑慧表示，國際疫情持續上升，目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如中國、香港、日本、韓國仍以NB.1.8.1占比為高，今年疫苗能有效抵擋相關流行病毒株。

疾管署提醒，近期將有東北季風報到，氣溫變化明顯，預期呼吸道病毒將更活躍，呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡之風險。今年約4400餘家接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感新冠疫苗及流感藥劑地圖、疾管署全球資訊網首頁「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

