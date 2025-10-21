長時間戴降噪耳機 醫師警告：恐會造成聽力退化

1名28歲男性每天到圖書館拚國考，為了不被干擾，從早上都戴降噪耳機直到回家，直到最近出現耳悶、耳鳴以及頭暈等症狀，甚至睡覺時耳中不斷出現嗡嗡聲影響情緒，就醫才發現是降噪耳機使用過久，導致聽覺過度補償反應，如果持續不節制，恐會造成聽力退化。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科醫師田輝勣指出，許多上班族、學生通勤、工作到睡前放鬆，無線耳機一戴就是好幾個小時，尤其新一代耳機主打「主動式降噪」功能，只要輕輕一按，周圍世界彷彿瞬間靜止，不會聽到任何噪音，看似提升生活品質，卻悄悄埋下健康風險。

他說，降噪耳機會偵測環境噪音並製造「反向聲波」來抵銷，雖然可以製造處「真空式安靜」，但耳朵內部其實一直在接受「抵銷後的訊號」，內耳毛細胞和聽覺神經必須持續調整壓力與敏感度來維持平衡，就像肌肉一直維持緊繃狀態，時間久了會疲勞甚至受傷。

此外，長時間在極度安靜環境中，大腦的聽覺中樞會啟動放大機制，把微小聲音放大，以維持對環境的感知能力，這種補償作用短期內不一定感覺得到，但當耳機一拿下，反而會覺得周圍聲音太大、難以適應。不少民眾拿下耳機後反倒會有耳鳴、頭暈或覺得環境變得刺耳的不適感。

田輝勣說，如果在高噪音環境同時開啟降噪又聽音樂，為了抵抗被降噪吸走的低頻，耳機會自動提高音量或增強某些頻段，長期下來對聽力的傷害比單純聽大聲音樂還高，對於高風險族群例如超長使用時間、對聲音敏感或容易頭暈、已有耳疾（如中耳炎、梅尼爾氏症、聽力損傷）者，都容易讓症狀惡化。

他說，治療方式包括藥物調整血流或減壓，若是神經過度敏感，會搭配聽力復健與聲音治療，透過環境音重新訓練大腦。若伴隨焦慮或睡眠問題，甚至需要心理或行為治療介入，早期治療往往恢復快、效果好，但拖延過久，聽力細胞一旦受損就無法再生。

他說，使用耳機應遵守60/60原則，也就是音量不要超過最大音量的60%，且連續收聽時間不超過60分鐘。單次使用耳機要休息10到15分鐘，讓耳朵重新接觸自然環境聲，也可選擇「通透模式」而非全降噪，保留部分環境音讓耳朵不至於完全隔絕。另外，避免在極度安靜下聽大聲音樂，萬一真的出現「耳鳴持續超過三天」、「頭暈合併走路不穩」、「突然聽不清楚別人說話」，就應該立即就醫，保護重要的聽力。