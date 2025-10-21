快訊

閃兵集團滾雪球！陳柏霖50萬交保 棒棒堂小杰35萬交保：年輕做錯事

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

聽新聞
0:00 / 0:00

長時間戴降噪耳機 醫師警告：恐會造成聽力退化

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科醫師田輝勣指出，使用耳機應遵守60/60原則，也就是音量不要超過最大音量的60%，且連續收聽時間不超過60分鐘。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科醫師田輝勣指出，使用耳機應遵守60/60原則，也就是音量不要超過最大音量的60%，且連續收聽時間不超過60分鐘。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名28歲男性每天到圖書館拚國考，為了不被干擾，從早上都戴降噪耳機直到回家，直到最近出現耳悶、耳鳴以及頭暈等症狀，甚至睡覺時耳中不斷出現嗡嗡聲影響情緒，就醫才發現是降噪耳機使用過久，導致聽覺過度補償反應，如果持續不節制，恐會造成聽力退化。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科醫師田輝勣指出，許多上班族、學生通勤、工作到睡前放鬆，無線耳機一戴就是好幾個小時，尤其新一代耳機主打「主動式降噪」功能，只要輕輕一按，周圍世界彷彿瞬間靜止，不會聽到任何噪音，看似提升生活品質，卻悄悄埋下健康風險。

他說，降噪耳機會偵測環境噪音並製造「反向聲波」來抵銷，雖然可以製造處「真空式安靜」，但耳朵內部其實一直在接受「抵銷後的訊號」，內耳毛細胞和聽覺神經必須持續調整壓力與敏感度來維持平衡，就像肌肉一直維持緊繃狀態，時間久了會疲勞甚至受傷。

此外，長時間在極度安靜環境中，大腦的聽覺中樞會啟動放大機制，把微小聲音放大，以維持對環境的感知能力，這種補償作用短期內不一定感覺得到，但當耳機一拿下，反而會覺得周圍聲音太大、難以適應。不少民眾拿下耳機後反倒會有耳鳴、頭暈或覺得環境變得刺耳的不適感。

田輝勣說，如果在高噪音環境同時開啟降噪又聽音樂，為了抵抗被降噪吸走的低頻，耳機會自動提高音量或增強某些頻段，長期下來對聽力的傷害比單純聽大聲音樂還高，對於高風險族群例如超長使用時間、對聲音敏感或容易頭暈、已有耳疾（如中耳炎、梅尼爾氏症、聽力損傷）者，都容易讓症狀惡化。

他說，治療方式包括藥物調整血流或減壓，若是神經過度敏感，會搭配聽力復健與聲音治療，透過環境音重新訓練大腦。若伴隨焦慮或睡眠問題，甚至需要心理或行為治療介入，早期治療往往恢復快、效果好，但拖延過久，聽力細胞一旦受損就無法再生。

他說，使用耳機應遵守60/60原則，也就是音量不要超過最大音量的60%，且連續收聽時間不超過60分鐘。單次使用耳機要休息10到15分鐘，讓耳朵重新接觸自然環境聲，也可選擇「通透模式」而非全降噪，保留部分環境音讓耳朵不至於完全隔絕。另外，避免在極度安靜下聽大聲音樂，萬一真的出現「耳鳴持續超過三天」、「頭暈合併走路不穩」、「突然聽不清楚別人說話」，就應該立即就醫，保護重要的聽力。

音樂 噪音 耳朵

延伸閱讀

考生長戴降噪耳機引耳鳴 釀聽力退化危機

馬偕醫學大學聽篩車進駐石門 提供偏鄉長輩免費聽語檢測

火車上不能講話？她正常音量聊天被投訴 列車長建議：留意乘客眼神

「寧靜車廂」措施遭批厭童 高鐵：近9成支持、發「乖乖」助安撫非施壓

相關新聞

業者曝「沒有一天賺錢」！9028客運年底將停駛 新北提2替代路線

行駛新店與宜蘭間、途經坪林地區的9028客運預計今年底停駛，儘管長年虧損，該路線仍是坪林居民賴以通勤的重要交通工具。為保...

「見紅休vs排休」哪個好？過來人一面倒：這種很多會坑薪水

工作形式百百種，休假制度也大有不同。一名網友最近在看工作，好奇詢問大家對於「見紅休」和「排休」的喜好。

再投入電動三輪機車 中華郵政力拚2040年前郵務車輛全面電動化

中華郵政公司為展現ESG永續經營推動成果以及打造綠色車隊願景，今天在台北北門郵局舉辦「電動三輪機車啟用典禮」，第一階段試...

從闆娘到夜市擺攤維持家計現開餐廳 她曾洗碗到半夜坐地哭

中國重慶女汪玥如嫁台商，原本是闆娘，來台灣後丈夫中風，她撐起家計在夜市攤擺，現在豐原開四川料理重慶火鍋店，特色美食已有穩...

高齡懷孕影響胎兒…不只因媽媽 研究揭「老精子」恐遺傳有害突變給孩子

女性高齡懷孕不只媽媽自身會有風險，卵子品質也更容易出現染色體異常，讓未出生的孩子面臨缺陷風險。但不只女性，「高齡父親」也可能有機率把有害突變（Harmful Mutations）因子遺傳給孩子。

樺加沙颱風後本土類鼻疽累計4例 疾管署籲落實「防疫三保」

疾管署指出，樺加沙颱風一個月內，本土類鼻疽病例累計4例，分別是高雄市2例、台中市及屏東縣各1例，患者皆無花蓮旅遊及救災史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。