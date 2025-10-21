流感還有二波高峰「時間點」曝光 40歲男未打疫苗發病住院五天亡

衛福部疾管署今公布今年第42周類流感門急診就診計12萬8915人次，較前一周下降7.8%，但新增53例流感併發重症病例及10例死亡。連續兩周疫情下降，疾管署表示，國內流感仍處於流行期，但十月高峰已過。疾管署發言人曾淑慧表示，接下來流感還有二波高峰，預計11月緩升趨勢，12月初上升速度較快，農曆年前後會達顛峰。

疾管署說，依實驗室監測資料顯示，社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型；全球流感病毒陽性率於近期處低點穩定，流行型別以A型為多，亞洲多國疫情上升，日本、韓國、泰國及馬來西亞呈上升趨勢，中國南方近期陽性率亦上升，香港仍處高點，主要流行型別為A（H3N2）。

曾淑慧表示，流感連續下降2周下降，表示10月高峰已過，目前4周呈現波動或緩慢下降，預估平均每周約10萬人次就醫。但推估11月中旬開始有緩升趨勢，12月初上升速度加快，預計農曆前後會達顛峰，至於何時會脫離流行期，將持續持續監測了解。

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增一例流感重症死亡病例，為北部四十多歲男性，有糖尿病、慢性肝病，並未接種本季流感疫苗。在入院前2天開始咳嗽和呼吸喘，雖然曾到診所就醫，但未改善，10月中旬到醫院急診，當時血氧偏低，胸部X光顯示雙側肺部浸潤，檢驗發現發炎指數和血糖都有上升，當時診斷為肺炎與糖尿病急性併發症。

林詠青說，患者被收住於加護病房，期間有給抗生素、流感抗病毒藥物，但肺炎症狀持續惡化，後來出現低血氧跟併發敗血性休克，住院第五天不幸病逝，主要死因是肺炎。

林詠青提醒，患者雖然不到五十歲，但因他本身有慢性疾病，感染流感後有併發重症及死亡風險，建議有慢性疾病的患者，還是要盡速接種流感疫苗。曾淑慧指出，截至今年10月20日，公費流感疫苗接種數約319萬人次，因施打踴躍，已啟動開口合約採購20萬劑疫苗，將提前至10月底前配送到各縣市衛生局。