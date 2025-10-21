長榮馬拉松空服工會將獻花遞陳情書 不影響賽事進行
日前一名長榮空服員執勤返台就醫後病逝，引發關注，長榮航空上周五召開記者會致歉並提出精進方案。桃園市空服員職業工會今(21)日表示，將號召大家穿著白衣並貼上「空服員請假無罪」標語，參與10月26日長榮航空馬拉松活動，工會將遞交陳情書和白色玫瑰給董事長與總經理，以溫柔方式表達哀悼與訴求，不會影響賽事和跑者。
桃園市空服員職業工會今表示，失去一位夥伴，讓外界看見長榮航空請假制度的缺陷，也提醒他們這個看似光鮮的職場有許多制度性的壓力。空服工會更表示，日前長榮航空高層面對媒體詢問，並未提及請假制度的改革，反而回應會保障馬拉松跑者的安全，令員工寒心。
工會說，將在10月26日長榮航空馬拉松賽事上，再度表達堅定訴求，但不會影響賽事進行，會用最溫柔的方式由現役空服員代表親手將白玫瑰和陳情書交給董事長林寶水、總經理孫嘉明，請公司正視並改善現行請假制度跟企業文化，不要讓員工在生病還必須害怕請假，制度必須被改變。
