高雄女減重手術併發症只剩37公斤 遭控醫師否認疏失：將提覆審

高雄市再爆減重手術過度醫療爭議，一名31歲女子接受減重手術後出現嚴重併發症，營養不良體重只剩37公斤，甚至腦部病變疑為早期失智症，至今無法正常生活。家屬指控，宋姓醫師手術不當，屬過度醫療，經衛生局調解不成，已於上個月提出告訴，最令家屬無法接受，衛生局裁罰兩套標準，王姓網紅減重名醫同樣過度醫療遭廢照，宋醫師卻只停業4個月，質疑衛生局不公。

依據衛生局懲戒書，宋姓醫師曾任職於義大大昌醫院及博田國際醫院，為多位肥胖症患者施行減重手術，經審查發現，他在112年至114年間對多位病患執行手術時，未依國內外減重手術適應症與國際標準指引，且對未成年患者未詳盡評估即進行手術，屬「超過醫療必要程度」，違反醫學倫理與專業規範。

醫師懲戒委員會審查後認定，其行為屬非屬醫療必要之過度治療，違反醫師法第25條及第25條之1規定，依法移付懲戒，經10月13日決議，除停業4個月外，並要求醫師在復業前須完成醫學倫理與醫事法規各10小時繼續教育，以強化專業與倫理意識。

L姓家屬今控訴，妹妹術前僅屬過重，BMI約24.3，卻被安排接受胃繞道手術，術後3天即出院，返家後出現極度疲倦、腹脹、進食困難等情形，最終昏迷送醫，經長庚醫院多科會診，診斷為減重手術後併發營養不良及腦部病變韋尼克氏症，出院後長期臥床、行走困難。

家屬表示，手術過程中醫師將患者胃切除逾半，並改變小腸結構，導致食物幾乎不經消化吸收「她的身體就像一直在餓，怎麼吃都不吸收營養。」目前患者體重持續下降、營養素極度不足，醫師評估風險太高，無人敢再動重建手術，「但如果不重建，她永遠無法恢復正常吸收功能。」

家屬批評，手術當初可採取更保守方式，如胃夾或單純切胃即可，「醫師卻直接選擇最高額、最激進的術式，這完全是不必要的醫療。」她也質疑醫師在社群平台上大量宣傳減重手術，過度強調效果、吸引輕量級患者，模糊醫療與行銷界線。

她指出，院方多次協調均認為手術無問題，衛生局調解亦未成立，目前已向司法單位提告，家屬同時不滿衛生局對不同醫師懲處標準不一，認為同樣屬過度醫療，應一視同仁處理。

家屬質疑，同樣執行體重過輕病患手術，另一名醫師遭拔照，該醫師卻僅停業四個月，顯示衛生局裁罰標準不一，家屬並指出，手術費用高達24萬元，超過衛生局設定的12萬元上限，呼籲主管機關徹查醫療亂象。

對衛生局懲處結果，宋姓醫師向聯合報否認手術有疏失，表示將提出覆審，並強調相關手術並無疏失，他也指出，現今肥胖問題在青少年族群普遍存在，他所執刀手術的未成年人都已經出現第二性徵，國際上已有多篇醫學論文支持針對具嚴重肥胖與合併症的未成年患者採取外科治療。